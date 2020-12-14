Додано: Пон 04 лис, 2024 08:15

звіт «маленької, але гордої» АН за жовтень:44 квартири було куплено/продано АН Revolution за місяцьМи продали нашим клієнтам 13 квартир:1. ЖК The Lakes: двокімнатна з ремонтом за 122.0002. ЖК Варшавський Плюс: двокімнатна без ремонту за 82.0003. Василя Верховинця 10: трикімнатна зремонтом за 86.0004. Симиренка 25: трикімнатна з ремонтом за 63.0005. Литвиненко-Вольгемут 5Б: однокімнатна з ремонтом за 28.0006. ЖК Варшавський плюс: чотирикімнатна під ремонт за 129.0007. ЖК Тарасівський: трикімнатна з ремонтом за 78.0008. ЖК Корона: двокімнатна з ремонтом за 110.0009. ЖК Яскравий: двокімнатна з ремонтом за 92.50010. ЖК Бережанський: двокімнатна з ремонтом за 105.00011. Щербаківського 53В: трикімнатна під ремонт за 47.50012. Депутатська 23а: однокімнатна з ремонтом за 68.20013. ЖК Dock 32: однокімнатна з ремонтом за 85.000Ми купили з нашими клієнтами 31 квартиру у жовтні1. ЖК Вишнева Оселя: однокімнатна з ремонтом за 49.5002. Виговського 12д: двокімнатна під ремонт за 42.0003. Ярмоли 38: двокімнатна під ремонт за 49.7004. Котельникова 89: двокімнатна з ремонтом за 58.0005. Васильківська 53а: однокімнатна з ремонтом за 59.0006. Приозерна 10В: двокімнатна з ремонтом за 58.0007. ЖК Британський квартал: двокімнатна з ремонтом за 90.0008. Повітрофлотський проспект 17: однокімнатна з ремонтом за 60.000- здали в оренду за 19.000 грн9. ЖК Варшавський 2: однокімнатна з ремонтом за 89.90010. ЖК Лікоград 3: однокімнатна з ремонтом за 91.00011. Архипенка 4: чотирикімнатна з ремонтом за 75.00012. Старокиївська 26: чотирикімнатна з ремонтом за 99.90013. Академіка Палладіна 13: однокімнатна з ремонтом за 66.00014. Загорівська 12: однокімнатна з ремонтом за 49.50015. Харківське шосе 158: двокімнатна з ремонтом за 60.00016. ЖК Паркленд: однокімнатна з ремонтом за 50.000- здана в оренді за 13.000 грн17. ЖК Велком Хоум на Стеценка: однокімнатна з ремонтом за 53.00018. ЖК Варшавський 2: двокімнатна без ремонту за 78.00019. ЖК Софія Київська: двокімнатна з ремонтом за 67.00020. Дегтярівська 43/1: двокімнатна з ремонтом за 54.20021. ЖК Варшавський плюс: двокімнатна з ремонтом за 115.00022. ЖК Паркленд: однокімнатна з ремонтом за 83.50023. Героїв Дніпра 79: однокімнатна з ремонтом за 54.00024. Ахматової 13Г: однокімнатна з ремонтом за 68.00025. Бориса Мартоса 4Б: однокімнатна з ремонтом за 65.00026. ЖК Варшавський мікрорайон: однокімнатна з ремонтом за 80.50027. Озерна 12: двокімнатна під ремонт за 43.50028. ЖК Кришталеві Джерела: двокімнатна з ремонтом за 96.00029. ЖК Варшавський плюс: однокімнатна з ремонтом за 80.00030. Гмирі 5: трикімнатна з ремонтом за 96.00031. ЖК Донця 2Б: двокімнатна без ремонту за 79.500за посиланнями повна інфа про кожну угоду - оце вже схоже на цивілізовану роботу АН