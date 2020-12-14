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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 120521205312054120551205612057>
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:50

  UA написав:ЖК Паровоз
Скучно тут без Первого и Второго
прохожий иногда прохаживается, вам его мало?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 08:06

Хомякоид ви ще фільтруйте, які халамидники обирає ІА.
Тут приводили тг канал з реальними угодами, фактично по мірі їх прийняття в онлайн-режимі. Там ціни в 1.5 рази вищі від названих. А , звичайно, якщо дивитись нахалбуди та інший шлак…
Це як колись він розказував що в Києві без підготовки (максимум місяць-два) можна «як з куща» заробляти 2 -3 кує не виходячи з дому. При спробі розібратись в деталях - полилась ріка фекалій, що всі тупі хто питають , тому і не можуть. А так то нема проблеми. При цьому оцінку «тупі , тому не можуть» дає персонаж, який робить по 3 помилки в реченні, а найкультурніше слово в лексиконі - «пахавать курАчку». От і все.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 04 лис, 2024 08:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 08:09

  Hotab написав:Хомякоид ви ще фільтруйте, які халамидники ибирає ІА.
Тут приводили тг канал з реальними угодами, фактично по мірі їх прийняття в онлайн-режимі. Там ціни в 1.5 рази вищі від названих. А , звичайно, якщо дивитись нахалбуди та інший шлак…
Це як колись він розказував що в Києві без підготовки (максимум місяць-два) можна «як з куща» заробляти 2 -3 кує не виходячи з дому. При спробі розібратись в деталях - полилась ріка фекалій, що всі тупі хто питають , тому і не можуть. А так то нема проблеми. При цьому оцінку «тупі , тому не можуть» дає персонаж який робить по 3 помилки в реченні, а найкультурніше слово в лексиконі - «пахавать курАчку». От і все.

Чувак реально неграмотний. Зате з великими амбіціями.
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 08:15

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

звіт «маленької, але гордої» АН за жовтень:

44 квартири було куплено/продано АН Revolution за місяць

Ми продали нашим клієнтам 13 квартир:

1. ЖК The Lakes: двокімнатна з ремонтом за 122.000

2. ЖК Варшавський Плюс: двокімнатна без ремонту за 82.000

3. Василя Верховинця 10: трикімнатна зремонтом за 86.000

4. Симиренка 25: трикімнатна з ремонтом за 63.000

5. Литвиненко-Вольгемут 5Б: однокімнатна з ремонтом за 28.000

6. ЖК Варшавський плюс: чотирикімнатна під ремонт за 129.000

7. ЖК Тарасівський: трикімнатна з ремонтом за 78.000

8. ЖК Корона: двокімнатна з ремонтом за 110.000

9. ЖК Яскравий: двокімнатна з ремонтом за 92.500

10. ЖК Бережанський: двокімнатна з ремонтом за 105.000

11. Щербаківського 53В: трикімнатна під ремонт за 47.500

12. Депутатська 23а: однокімнатна з ремонтом за 68.200

13. ЖК Dock 32: однокімнатна з ремонтом за 85.000


Ми купили з нашими клієнтами 31 квартиру у жовтні

1. ЖК Вишнева Оселя: однокімнатна з ремонтом за 49.500

2. Виговського 12д: двокімнатна під ремонт за 42.000

3. Ярмоли 38: двокімнатна під ремонт за 49.700

4. Котельникова 89: двокімнатна з ремонтом за 58.000

5. Васильківська 53а: однокімнатна з ремонтом за 59.000

6. Приозерна 10В: двокімнатна з ремонтом за 58.000

7. ЖК Британський квартал: двокімнатна з ремонтом за 90.000

8. Повітрофлотський проспект 17: однокімнатна з ремонтом за 60.000 - здали в оренду за 19.000 грн

9. ЖК Варшавський 2: однокімнатна з ремонтом за 89.900

10. ЖК Лікоград 3: однокімнатна з ремонтом за 91.000

11. Архипенка 4: чотирикімнатна з ремонтом за 75.000

12. Старокиївська 26: чотирикімнатна з ремонтом за 99.900

13. Академіка Палладіна 13: однокімнатна з ремонтом за 66.000

14. Загорівська 12: однокімнатна з ремонтом за 49.500

15. Харківське шосе 158: двокімнатна з ремонтом за 60.000

16. ЖК Паркленд: однокімнатна з ремонтом за 50.000 - здана в оренді за 13.000 грн

17. ЖК Велком Хоум на Стеценка: однокімнатна з ремонтом за 53.000

18. ЖК Варшавський 2: двокімнатна без ремонту за 78.000

19. ЖК Софія Київська: двокімнатна з ремонтом за 67.000

20. Дегтярівська 43/1: двокімнатна з ремонтом за 54.200

21. ЖК Варшавський плюс: двокімнатна з ремонтом за 115.000

22. ЖК Паркленд: однокімнатна з ремонтом за 83.500

23. Героїв Дніпра 79: однокімнатна з ремонтом за 54.000

24. Ахматової 13Г: однокімнатна з ремонтом за 68.000

25. Бориса Мартоса 4Б: однокімнатна з ремонтом за 65.000

26. ЖК Варшавський мікрорайон: однокімнатна з ремонтом за 80.500

27. Озерна 12: двокімнатна під ремонт за 43.500

28. ЖК Кришталеві Джерела: двокімнатна з ремонтом за 96.000

29. ЖК Варшавський плюс: однокімнатна з ремонтом за 80.000

30. Гмирі 5: трикімнатна з ремонтом за 96.000

31. ЖК Донця 2Б: двокімнатна без ремонту за 79.500

https://t.me/rea_revolution/152787

https://t.me/rea_revolution/152788

за посиланнями повна інфа про кожну угоду - оце вже схоже на цивілізовану роботу АН
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 08:47

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Литвиненко-Вольгемут 5Б: однокімнатна з ремонтом за 28.000

Ремонти в подарунок як писав Франт.

Інфляційний калькулятор показую що 28 000 в 2024 дорівнює 20 000 в 2008 році

Такі квартири в 2008 році починались з 80 000 тис.
Да, абвал в 4 рази.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:20

  Хомякоид написав:Литвиненко-Вольгемут 5Б: однокімнатна з ремонтом за 28.000

Ремонти в подарунок як писав Франт.

Інфляційний калькулятор показую що 28 000 в 2024 дорівнює 20 000 в 2008 році

Такі квартири в 2008 році починались з 80 000 тис.
Да, абвал в 4 рази.


Можливо ви трохи інший ремонт мали на увазі..
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Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Данные конторы которая рассказывает про гарантированную минимальную зарплату в 2 тыс. долларов, но в тоже время никак не может найти людей на такую зарплату, сомнений конечно не вызывают.

Как в том анекдоте: "Так и вы рассказывайте"
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Всі угоди крім трьох - до 100 тисяч баксів - це і є майбутнє київського ринку нерухомості)


взагалі то ця ан спеціалізується саме на бюджетному сегменті, там імхо головне що десь 80% купівель за нал - під оренду і це переважно радянська вторинка

а в моєму сегменті двіжуха аж бігом, біженці з ікрою істерично полюють на «орендні бізнеси» і бажано з «мереживним орендарем», з цього приводу до речі вжн існує багато схем розводу приїзджих лошків, коли їм напарюють відвертий шлак, єдиною цінністю якого є договір оренди з якоюсь мережею «з рентабельністю 10% річних»(с), підписаний подєльніком рила цій мережі

та й з житловими обʼєктами такі фокуси виконуються на ура - на ринку повно немісцевих лошків з грошима, яким можна під виглядом «орендного бізнесу» напарити що завгодно від нахалбудів войцеха до мафів на вокзалі в умовній боярці з вивіскою умовної «білої ромашки»
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 09:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

посетитель написав:Данные конторы которая рассказывает про гарантированную минимальную зарплату в 2 тыс. долларов, но в тоже время никак не может найти людей на такую зарплату, сомнений конечно не вызывают.

Как в том анекдоте: "Так и вы рассказывайте"


а шо такого неможливого в зп в 2к$ для нелінивого рила в Києві?)
що таке зараз взагалі ті 90кгрн на місяць сьогодні? це що великі гроші?)

а конторка годна, я давно за ними слідкую, вони грамотно працюють і у них є принципи

не реклама якщо шо, подібну інфу я багато років купував і іноді купую досі
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:03

  посетитель написав:Данные конторы которая рассказывает про гарантированную минимальную зарплату в 2 тыс. долларов, но в тоже время никак не может найти людей на такую зарплату, сомнений конечно не вызывают.

Как в том анекдоте: "Так и вы рассказывайте"

Там вимога для кандидата : досвід роботи в сфері - 2р., і саме в Києві (тобто знання міста). Тому ці 2к для новобранця недосяжні, а для досвідченого може і небагато.

Хоча для мене рили будь які викликають відразу, а саме цих ви ж (здається) трохи раніше вивели на обман, що «добились для покупця знижку у Варшавському» - це вони взяли знижку, яку дає ВП, та з неї відкусили свій заробіток. Але ж «клієнт задоволений».
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