прохожий иногда прохаживается, вам его мало?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 лис, 2024 22:50
Додано: Пон 04 лис, 2024 08:06
Хомякоид ви ще фільтруйте, які халамидники обирає ІА.
Тут приводили тг канал з реальними угодами, фактично по мірі їх прийняття в онлайн-режимі. Там ціни в 1.5 рази вищі від названих. А , звичайно, якщо дивитись нахалбуди та інший шлак…
Це як колись він розказував що в Києві без підготовки (максимум місяць-два) можна «як з куща» заробляти 2 -3 кує не виходячи з дому. При спробі розібратись в деталях - полилась ріка фекалій, що всі тупі хто питають , тому і не можуть. А так то нема проблеми. При цьому оцінку «тупі , тому не можуть» дає персонаж, який робить по 3 помилки в реченні, а найкультурніше слово в лексиконі - «пахавать курАчку». От і все.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 04 лис, 2024 08:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 лис, 2024 08:09
Чувак реально неграмотний. Зате з великими амбіціями.
Додано: Пон 04 лис, 2024 08:15
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
звіт «маленької, але гордої» АН за жовтень:
44 квартири було куплено/продано АН Revolution за місяць
Ми продали нашим клієнтам 13 квартир:
1. ЖК The Lakes: двокімнатна з ремонтом за 122.000
2. ЖК Варшавський Плюс: двокімнатна без ремонту за 82.000
3. Василя Верховинця 10: трикімнатна зремонтом за 86.000
4. Симиренка 25: трикімнатна з ремонтом за 63.000
5. Литвиненко-Вольгемут 5Б: однокімнатна з ремонтом за 28.000
6. ЖК Варшавський плюс: чотирикімнатна під ремонт за 129.000
7. ЖК Тарасівський: трикімнатна з ремонтом за 78.000
8. ЖК Корона: двокімнатна з ремонтом за 110.000
9. ЖК Яскравий: двокімнатна з ремонтом за 92.500
10. ЖК Бережанський: двокімнатна з ремонтом за 105.000
11. Щербаківського 53В: трикімнатна під ремонт за 47.500
12. Депутатська 23а: однокімнатна з ремонтом за 68.200
13. ЖК Dock 32: однокімнатна з ремонтом за 85.000
Ми купили з нашими клієнтами 31 квартиру у жовтні
1. ЖК Вишнева Оселя: однокімнатна з ремонтом за 49.500
2. Виговського 12д: двокімнатна під ремонт за 42.000
3. Ярмоли 38: двокімнатна під ремонт за 49.700
4. Котельникова 89: двокімнатна з ремонтом за 58.000
5. Васильківська 53а: однокімнатна з ремонтом за 59.000
6. Приозерна 10В: двокімнатна з ремонтом за 58.000
7. ЖК Британський квартал: двокімнатна з ремонтом за 90.000
8. Повітрофлотський проспект 17: однокімнатна з ремонтом за 60.000 - здали в оренду за 19.000 грн ️
9. ЖК Варшавський 2: однокімнатна з ремонтом за 89.900
10. ЖК Лікоград 3: однокімнатна з ремонтом за 91.000
11. Архипенка 4: чотирикімнатна з ремонтом за 75.000
12. Старокиївська 26: чотирикімнатна з ремонтом за 99.900
13. Академіка Палладіна 13: однокімнатна з ремонтом за 66.000
14. Загорівська 12: однокімнатна з ремонтом за 49.500
15. Харківське шосе 158: двокімнатна з ремонтом за 60.000
16. ЖК Паркленд: однокімнатна з ремонтом за 50.000 - здана в оренді за 13.000 грн ️
17. ЖК Велком Хоум на Стеценка: однокімнатна з ремонтом за 53.000
18. ЖК Варшавський 2: двокімнатна без ремонту за 78.000
19. ЖК Софія Київська: двокімнатна з ремонтом за 67.000
20. Дегтярівська 43/1: двокімнатна з ремонтом за 54.200
21. ЖК Варшавський плюс: двокімнатна з ремонтом за 115.000
22. ЖК Паркленд: однокімнатна з ремонтом за 83.500
23. Героїв Дніпра 79: однокімнатна з ремонтом за 54.000
24. Ахматової 13Г: однокімнатна з ремонтом за 68.000
25. Бориса Мартоса 4Б: однокімнатна з ремонтом за 65.000
26. ЖК Варшавський мікрорайон: однокімнатна з ремонтом за 80.500
27. Озерна 12: двокімнатна під ремонт за 43.500
28. ЖК Кришталеві Джерела: двокімнатна з ремонтом за 96.000
29. ЖК Варшавський плюс: однокімнатна з ремонтом за 80.000
30. Гмирі 5: трикімнатна з ремонтом за 96.000
31. ЖК Донця 2Б: двокімнатна без ремонту за 79.500
за посиланнями повна інфа про кожну угоду - оце вже схоже на цивілізовану роботу АН
Додано: Пон 04 лис, 2024 08:47
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Литвиненко-Вольгемут 5Б: однокімнатна з ремонтом за 28.000
Ремонти в подарунок як писав Франт.
Інфляційний калькулятор показую що 28 000 в 2024 дорівнює 20 000 в 2008 році
Такі квартири в 2008 році починались з 80 000 тис.
Да, абвал в 4 рази.
Додано: Пон 04 лис, 2024 09:20
Можливо ви трохи інший ремонт мали на увазі..
Додано: Пон 04 лис, 2024 09:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Данные конторы которая рассказывает про гарантированную минимальную зарплату в 2 тыс. долларов, но в тоже время никак не может найти людей на такую зарплату, сомнений конечно не вызывают.
Как в том анекдоте: "Так и вы рассказывайте"
Додано: Пон 04 лис, 2024 09:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
взагалі то ця ан спеціалізується саме на бюджетному сегменті, там імхо головне що десь 80% купівель за нал - під оренду і це переважно радянська вторинка
а в моєму сегменті двіжуха аж бігом, біженці з ікрою істерично полюють на «орендні бізнеси» і бажано з «мереживним орендарем», з цього приводу до речі вжн існує багато схем розводу приїзджих лошків, коли їм напарюють відвертий шлак, єдиною цінністю якого є договір оренди з якоюсь мережею «з рентабельністю 10% річних»(с), підписаний подєльніком рила цій мережі
та й з житловими обʼєктами такі фокуси виконуються на ура - на ринку повно немісцевих лошків з грошима, яким можна під виглядом «орендного бізнесу» напарити що завгодно від нахалбудів войцеха до мафів на вокзалі в умовній боярці з вивіскою умовної «білої ромашки»
Додано: Пон 04 лис, 2024 09:58
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
а шо такого неможливого в зп в 2к$ для нелінивого рила в Києві?)
що таке зараз взагалі ті 90кгрн на місяць сьогодні? це що великі гроші?)
а конторка годна, я давно за ними слідкую, вони грамотно працюють і у них є принципи
не реклама якщо шо, подібну інфу я багато років купував і іноді купую досі
Додано: Пон 04 лис, 2024 10:03
Там вимога для кандидата : досвід роботи в сфері - 2р., і саме в Києві (тобто знання міста). Тому ці 2к для новобранця недосяжні, а для досвідченого може і небагато.
Хоча для мене рили будь які викликають відразу, а саме цих ви ж (здається) трохи раніше вивели на обман, що «добились для покупця знижку у Варшавському» - це вони взяли знижку, яку дає ВП, та з неї відкусили свій заробіток. Але ж «клієнт задоволений».
|