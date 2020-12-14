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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1205312054120551205612057>
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:
  Хомякоид написав:Литвиненко-Вольгемут 5Б: однокімнатна з ремонтом за 28.000

Ремонти в подарунок як писав Франт.

Інфляційний калькулятор показую що 28 000 в 2024 дорівнює 20 000 в 2008 році

Такі квартири в 2008 році починались з 80 000 тис.
Да, абвал в 4 рази.


Можливо ви трохи інший ремонт мали на увазі..
https://t.me/rea_revolution/152115
та навіть в легендарному 2008 цей бабушатник на першому поверсі гостинки біля окружної не вартував 80к

і 80/28 це аж ніяк не 4

улетіла за день до речі
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:11

  UA написав:Чому про модні МОПи ніхто не пише?

Вчера был в unit.home. МОПики там красивые, то, что нужно.
Прямо після прильоту був, де всі вікна в якійсь совковій будівлі повилітали
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вперше чую про революшн.
Скільки варшавських продавав, було сотні, а може й тисячі дзвінків за рік.
Принципи є у зе кепітал: переспи з колегой - вибий телефон "хозяїна"
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:37

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

дел
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 лис, 2024 11:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:37

Бетон
переспи з колегой - вибий телефон "хозяїна"


Щось незрозуміло хто з ким спить заради телефону..

У мене приятель коли купляв квартиру, встановив якийсь там емоційний звʼязок з чи то ріловшою, чи то представниця забудовника (бо новобуд). Ну потім вони ще півроку після купівлі «на перегляди» ходили. Всяке буває.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:43

  Бетон написав:Скільки варшавських продавав, було сотні, а може й тисячі дзвінків за рік.
уши не отпали?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:47

  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Всі угоди крім трьох - до 100 тисяч баксів - це і є майбутнє київського ринку нерухомості)


взагалі то ця ан спеціалізується саме на бюджетному сегменті, там імхо головне що десь 80% купівель за нал - під оренду і це переважно радянська вторинка

а в моєму сегменті двіжуха аж бігом, біженці з ікрою істерично полюють на «орендні бізнеси» і бажано з «мереживним орендарем», з цього приводу до речі вжн існує багато схем розводу приїзджих лошків, коли їм напарюють відвертий шлак, єдиною цінністю якого є договір оренди з якоюсь мережею «з рентабельністю 10% річних»(с), підписаний подєльніком рила цій мережі

та й з житловими обʼєктами такі фокуси виконуються на ура - на ринку повно немісцевих лошків з грошима, яким можна під виглядом «орендного бізнесу» напарити що завгодно від нахалбудів войцеха до мафів на вокзалі в умовній боярці з вивіскою умовної «білої ромашки»

Не сміши)
Через півроку цим орендним бізнесам прийде гаплик - можливо раніше)
Що буде після війни навіть не бкду розказувати)
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Hotab написав:Бетон
переспи з колегой - вибий телефон "хозяїна"


Щось незрозуміло хто з ким спить заради телефону..

У мене приятель коли купляв квартиру, встановив якийсь там емоційний звʼязок з чи то ріловшою, чи то представниця забудовника (бо новобуд). Ну потім вони ще півроку після купівлі «на перегляди» ходили. Всяке буває.
інтрижка з ріелторкою - один з найприємніших бонусів цього бізнесу)

до речі в віп сегментах та з комерцією працюють дійсно зачотні тьотки, там багато і колишніх моделей і ескортніц)

та й взагалі це дуже доглянуті і круто прикинуті жінки, які там 2к$ в місяць гг
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:49

  kingkongovets написав:
Hotab написав:
  Хомякоид написав:Литвиненко-Вольгемут 5Б: однокімнатна з ремонтом за 28.000

Ремонти в подарунок як писав Франт.

Інфляційний калькулятор показую що 28 000 в 2024 дорівнює 20 000 в 2008 році

Такі квартири в 2008 році починались з 80 000 тис.
Да, абвал в 4 рази.


Можливо ви трохи інший ремонт мали на увазі..
https://t.me/rea_revolution/152115
та навіть в легендарному 2008 цей бабушатник на першому поверсі гостинки біля окружної не вартував 80к

і 80/28 це аж ніяк не 4

улетіла за день до речі


Я так зрозумів що з концепцією вартості грошей у часі ви не знайомі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%81%D1%96

Ну ясно, важкий соціаліcтично-тоталітарний спадок. :shock:

Краще підкажить в якому році коні перестали тягати фіри по Великій Васильківській ? :lol:
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 10:58

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Хомякоид написав: Я так зрозумів що з концепцією вартості грошей у часі ви не знайомі.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 1%81%D1%96

Ну ясно, важкий соціаліcтично-тоталітарний спадок. :shock:

Краще підкажить в якому році коні перестали тягати фіри по Великій Васильківській ? :lol:
ще раз, для пасажирів бронепоїздів та отупівших на азюлі емігрантів:

той шлак ніколи не коштував дорожче 50К

але з 2008 навіть він за 16 років не самих високих цін на оренду нагенерував послуг на неменшу суму

ти і «зрозумів» - то взагалі оксюморон
Востаннє редагувалось kingkongovets в Пон 04 лис, 2024 11:01, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets
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  #<1 ... 1205312054120551205612057>
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