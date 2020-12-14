Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Щось незрозуміло хто з ким спить заради телефону..
У мене приятель коли купляв квартиру, встановив якийсь там емоційний звʼязок з чи то ріловшою, чи то представниця забудовника (бо новобуд). Ну потім вони ще півроку після купівлі «на перегляди» ходили. Всяке буває.
cherchiltank написав:Всі угоди крім трьох - до 100 тисяч баксів - це і є майбутнє київського ринку нерухомості)
взагалі то ця ан спеціалізується саме на бюджетному сегменті, там імхо головне що десь 80% купівель за нал - під оренду і це переважно радянська вторинка
а в моєму сегменті двіжуха аж бігом, біженці з ікрою істерично полюють на «орендні бізнеси» і бажано з «мереживним орендарем», з цього приводу до речі вжн існує багато схем розводу приїзджих лошків, коли їм напарюють відвертий шлак, єдиною цінністю якого є договір оренди з якоюсь мережею «з рентабельністю 10% річних»(с), підписаний подєльніком рила цій мережі
та й з житловими обʼєктами такі фокуси виконуються на ура - на ринку повно немісцевих лошків з грошима, яким можна під виглядом «орендного бізнесу» напарити що завгодно від нахалбудів войцеха до мафів на вокзалі в умовній боярці з вивіскою умовної «білої ромашки»
Не сміши) Через півроку цим орендним бізнесам прийде гаплик - можливо раніше) Що буде після війни навіть не бкду розказувати)
Щось незрозуміло хто з ким спить заради телефону..
У мене приятель коли купляв квартиру, встановив якийсь там емоційний звʼязок з чи то ріловшою, чи то представниця забудовника (бо новобуд). Ну потім вони ще півроку після купівлі «на перегляди» ходили. Всяке буває.
інтрижка з ріелторкою - один з найприємніших бонусів цього бізнесу)
до речі в віп сегментах та з комерцією працюють дійсно зачотні тьотки, там багато і колишніх моделей і ескортніц)
та й взагалі це дуже доглянуті і круто прикинуті жінки, які там 2к$ в місяць гг