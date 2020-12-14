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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12054120551205612057>
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:03

  Hotab написав:Бетон
переспи з колегой - вибий телефон "хозяїна"


Щось незрозуміло хто з ким спить заради телефону..


Всі зі всіма)
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:35

  Бетон написав:Всі зі всіма)
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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:53

  cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Всі угоди крім трьох - до 100 тисяч баксів - це і є майбутнє київського ринку нерухомості)


взагалі то ця ан спеціалізується саме на бюджетному сегменті, там імхо головне що десь 80% купівель за нал - під оренду і це переважно радянська вторинка

а в моєму сегменті двіжуха аж бігом, біженці з ікрою істерично полюють на «орендні бізнеси» і бажано з «мереживним орендарем», з цього приводу до речі вжн існує багато схем розводу приїзджих лошків, коли їм напарюють відвертий шлак, єдиною цінністю якого є договір оренди з якоюсь мережею «з рентабельністю 10% річних»(с), підписаний подєльніком рила цій мережі

та й з житловими обʼєктами такі фокуси виконуються на ура - на ринку повно немісцевих лошків з грошима, яким можна під виглядом «орендного бізнесу» напарити що завгодно від нахалбудів войцеха до мафів на вокзалі в умовній боярці з вивіскою умовної «білої ромашки»

Не сміши)
Через півроку цим орендним бізнесам прийде гаплик - можливо раніше)
Що буде після війни навіть не бкду розказувати)

Раніше.
Електроенергія - ?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:53

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Скільки варшавських продавав, було сотні, а може й тисячі дзвінків за рік.
уши не отпали?


4 звонка в день это уже полтора тысячи в год
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 11:59

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Всі зі всіма)
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«Мрії збуваються»,- подумав Віталій. Вибирай агентства, де хоть жінки є.
«не все йогурты одинаково полезны» :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:00

  Hotab написав:хоть жінки
какой то новый вид типа хоть-догов?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:01

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Всі зі всіма)
одновременно?

Это только пилот вертолётного запасу с крокодилом и гориллой одновременно :mrgreen:!!!
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 04 лис, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:02

  Бетон написав:
  UA написав:Чому про модні МОПи ніхто не пише?

Вчера был в unit.home. МОПики там красивые, то, что нужно.
Прямо після прильоту був, де всі вікна в якійсь совковій будівлі повилітали

Як тобі розцінки на монтаж вікон в 2024?
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:02

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:хоть жінки
какой то новый вид типа хоть-догов?

Вибереш без жінок, будуть тобі такі «доги», що про форум забудеш..

  барабашов написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Всі зі всіма)
одновременно?

Это только пилот вертолётного запасу с крокодилом и гориллой одновременно :mrgreen:!!!

Огінь! Стендапер з Дніпра похмелився)) З новим номером «Я і інсульт»))
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:10

  UA написав:
  Бетон написав:
  UA написав:Чому про модні МОПи ніхто не пише?

Вчера был в unit.home. МОПики там красивые, то, что нужно.
Прямо після прильоту був, де всі вікна в якійсь совковій будівлі повилітали

Як тобі розцінки на монтаж вікон в 2024?

І жодного стекольного заводу в самостійній! "Крєпкіє бесхозяйственніки" - порізали всі заводи на металолом, ще в 1990-ті.
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