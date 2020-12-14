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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лис, 2024 12:10
Hotab написав:
Вибереш без жінок, будуть тобі такі «доги», що про форум забудеш..
ты у нас лётчик опытный, везде побывал, у всех перепробывал.
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Додано: Пон 04 лис, 2024 12:15
Frant написав: UA написав:
Як тобі розцінки на монтаж вікон в 2024?
І жодного стекольного заводу в самостійній! "Крєпкіє бесхозяйственніки" - порізали всі заводи на металолом, ще в 1990-ті.
Ціну вікон я пропустив.
Саме монтаж.
При цьому перевірені виробники додають - Якщо в вас є свої монтажники, то це краще... знижку зробим...якість монтажу складно гарантувати.
Чому так?
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