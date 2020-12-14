RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12054120551205612057
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:10

  Hotab написав:Вибереш без жінок, будуть тобі такі «доги», що про форум забудеш..
ты у нас лётчик опытный, везде побывал, у всех перепробывал.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25585
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3384 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 12:15

  Frant написав:
  UA написав:Як тобі розцінки на монтаж вікон в 2024?

І жодного стекольного заводу в самостійній! "Крєпкіє бесхозяйственніки" - порізали всі заводи на металолом, ще в 1990-ті.

Ціну вікон я пропустив.
Саме монтаж.
При цьому перевірені виробники додають - Якщо в вас є свої монтажники, то це краще... знижку зробим...якість монтажу складно гарантувати.
Чому так?
UA
 
Повідомлень: 8924
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2283 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 12054120551205612057
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2502, 2503, 2504
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
25039 16719242
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лис, 2024 09:09
Hotab
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 136, 137, 138
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1374 5477218
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2024 22:41
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 56796
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (12984)
04.11.2024 10:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.