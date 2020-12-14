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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12054120551205612057
Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 17:00

  ihorkyiv написав:Подати заяву можна...одразу усім 1.2 млн українців у Німеччині, з яких лише біля 300 тисяч за майже три роки перебування там спромоглися знайти хоч якусь роботу, щоб підтримувати штани/спідниці. Решта 900 тисяч - на соцдопомозі до 563 євро/міс. Ви ж не вважаєте німецьких чиновників настільки пришлепкуватими клушами, щоб по війні надати усьому цьому загалу статус біженців?? Уже зараз у політичних колах Німеччини набирає силу тенденція до випровадження "любих гостей" додому. Шольц поки стримує тиск, посилаючись на тяглість війни. Але, як настане повоєнна тиша, аргументи зникнуть. І,зрештою, на дідька умовній Німеччині або іншим членам ЄС 1.2 млн + (як тут пишуть форумні вологомрійники) 10-15 млн повоєнних мігрантів з України??? Увімкніть банальну логіку і усвідомите, що усіх наших бідосиків - копняками відбудовувати зранену батьківщину. Тим паче, що уряд України таку політику вітатиме. Зрозуміло, що декілька десятків тисяч залишать. Отож київська нерухомість - не у такій вже небезпеці. Усе буде УКРАЇНА.

Дуже "вірю", що Німеччина, Чехія та інші країни, відправлять назад дітей які вже інтегрувалися у суспільство, кинуть плюшку батькам, щоб навпаки всі залишилися.
Тим більше що, Чехія відверто сказала, що біженці вже їй приносять майже 50% прибутку. Вибір між "па беспределу", "анархічних управлінських рішень", "доцільності", неясним перспективам війни, повоєнного потім знову воєнного розвитку, та сталого мирного життя за кордоном з планомірним розвитком держави, у багатьох вже не стоїть. :D
Це дуже нагадує, спітчі подоляка, як ростуть проценти жирів у маслі, і як же за%сь живеться йому, але не нам. ;)
Знаю вже сім'ї у яких діти вже вільно розмовляють німецькою, а українською з акцентом.
Вже не повернуться.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:29

Обдзвонив заради цікавості з десяток приватних нотаріусів, у всіх приблизно одна і та ж ціна за оформлення куплі-продажу (з моєю оцінкою). Нотаріус покупця хоче 29.5к, хтось 30к, у когось 31к, декілька 29к і одна спитала скільки інші хочуть, сказала за 28.5к зробить, потім округлила до 28к.
Висновок: якщо слухати все, що кажуть на форумі, то можна взагалі так нічого не продати)
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:55

  _Mykola_ написав:
  ihorkyiv написав:Подати заяву можна...одразу усім 1.2 млн українців у Німеччині, з яких лише біля 300 тисяч за майже три роки перебування там спромоглися знайти хоч якусь роботу, щоб підтримувати штани/спідниці. Решта 900 тисяч - на соцдопомозі до 563 євро/міс. Ви ж не вважаєте німецьких чиновників настільки пришлепкуватими клушами, щоб по війні надати усьому цьому загалу статус біженців?? Уже зараз у політичних колах Німеччини набирає силу тенденція до випровадження "любих гостей" додому. Шольц поки стримує тиск, посилаючись на тяглість війни. Але, як настане повоєнна тиша, аргументи зникнуть. І,зрештою, на дідька умовній Німеччині або іншим членам ЄС 1.2 млн + (як тут пишуть форумні вологомрійники) 10-15 млн повоєнних мігрантів з України??? Увімкніть банальну логіку і усвідомите, що усіх наших бідосиків - копняками відбудовувати зранену батьківщину. Тим паче, що уряд України таку політику вітатиме. Зрозуміло, що декілька десятків тисяч залишать. Отож київська нерухомість - не у такій вже небезпеці. Усе буде УКРАЇНА.

Дуже "вірю", що Німеччина, Чехія та інші країни, відправлять назад дітей які вже інтегрувалися у суспільство, кинуть плюшку батькам, щоб навпаки всі залишилися.
Тим більше що, Чехія відверто сказала, що біженці вже їй приносять майже 50% прибутку. Вибір між "па беспределу", "анархічних управлінських рішень", "доцільності", неясним перспективам війни, повоєнного потім знову воєнного розвитку, та сталого мирного життя за кордоном з планомірним розвитком держави, у багатьох вже не стоїть. :D
Це дуже нагадує, спітчі подоляка, як ростуть проценти жирів у маслі, і як же за%сь живеться йому, але не нам. ;)
Знаю вже сім'ї у яких діти вже вільно розмовляють німецькою, а українською з акцентом.
Вже не повернуться.

У Чехії лише 300 тисяч наших громадян. Ваше особисте знайомство з десятком таких сімей у Німеччині є "вагомим" аргументом щщодо неповернення сотень тисяч і мільйонів українців додому. ) Існує інша проблема у ЄС для наших - безробіття місцевої молоді. "Серед молоді рівень безробіття в ЄС зріс до 14,8% у вересні з 14,5% у серпні. Таким чином, у ЄС без роботи залишилося 2,861 млн людей віком до 25 років порівняно з 2,287 млн в єврозоні". Чи потрібні європейцям додаткові конкуренти на ринку праці - питання риторичне. https://glavcom.ua/world/world-economy/ ... 29486.html
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 19:03

  Striker написав:Обдзвонив заради цікавості з десяток приватних нотаріусів, у всіх приблизно одна і та ж ціна за оформлення куплі-продажу (з моєю оцінкою). Нотаріус покупця хоче 29.5к, хтось 30к, у когось 31к, декілька 29к і одна спитала скільки інші хочуть, сказала за 28.5к зробить, потім округлила до 28к.
Висновок: якщо слухати все, що кажуть на форумі, то можна взагалі так нічого не продати)

Правильно. Хочеш зробити якнайкраще - зроби сам. Форум вказав вам напрямок руху, і ви на цій дорозі здобули власний безцінний досвід. Успіхів вам у продажу.
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