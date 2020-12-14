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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12055120561205712058
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 14:03

  Игорь Алексеевич написав:
  Феодал написав:Людей действительно стало меньше, просто машины теперь у всех есть, по этому такая ситуация на дорогах
А чего ездить по всему Киеву ежедневно?. Теперь работа, ТРЦ, дом всё под боком. Это при совке ездили на работу с одного конца города в др. Да и один Универмаг на весь город. Теперь всё должно быть в доступности максимум в 30-45мин. от дома. А многие вообще в онлайн перешли работать.

І їжу додому замовляють. Відомий суржиковий заклик, як ніколи, виявляє свою актуальність: "Досить шастать!" (українською - Годі вештатися).
ihorkyiv
 
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