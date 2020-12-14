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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2024 14:03
Игорь Алексеевич написав: Феодал написав:
Людей действительно стало меньше, просто машины теперь у всех есть, по этому такая ситуация на дорогах
А чего ездить по всему Киеву ежедневно?. Теперь работа, ТРЦ, дом всё под боком. Это при совке ездили на работу с одного конца города в др. Да и один Универмаг на весь город. Теперь всё должно быть в доступности максимум в 30-45мин. от дома. А многие вообще в онлайн перешли работать
.
І їжу додому замовляють. Відомий суржиковий заклик, як ніколи, виявляє свою актуальність: "Досить шастать!" (українською - Годі вештатися).
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Додано: Вів 05 лис, 2024 14:58
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Додано: Вів 05 лис, 2024 15:06
хтось до центрального вокзалу на авто вже підʼїзджати пробував?)
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kingkongovets
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Додано: Вів 05 лис, 2024 15:10
kingkongovets написав:
хтось до центрального вокзалу на авто вже підʼїзджати пробував?)
був ввечері 10 діб тому із сторони північного, щось змінилось?
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Додано: Вів 05 лис, 2024 15:12
kingkongovets написав:
хтось до центрального вокзалу на авто вже підʼїзджати пробував?)
Если авто как у ниггера из первой «Смертельной гонки»(как вы искали) - то с таким плугом можно попробовать пробить новую трассу и не только там
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Додано: Вів 05 лис, 2024 15:18
kingkongovets написав:
хтось до центрального вокзалу на авто вже підʼїзджати пробував?)
Я і раніше паркувався на автовокзалі на Петлюри, а щас там мабуть взагалі краще не суватися
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Faceless
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Додано: Вів 05 лис, 2024 15:29
Faceless написав: kingkongovets написав:
хтось до центрального вокзалу на авто вже підʼїзджати пробував?)
Я і раніше паркувався на автовокзалі на Петлюри, а щас там мабуть взагалі краще не суватися
якщо вже і робити такі нововведення, то треба і забезпечувати їх виконання
стільки конфліктів на ровному місці, а зараз всі такі знервовані, а дехто й з птср, контузіями і зброєю
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 05 лис, 2024 15:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 05 лис, 2024 15:30
Обговорення цієї теми було б доречним у середовищі осіб, які мають крипту у достатній кількості, щоб купити нерухомість. Боюся, що навіть на криптовалютній гілці таких зовсім обмаль, а більшість тамтешньої публіки перебувають у довготривалій депресії після падіння курсу альткоїнів, у які повкладалися, сподіваючись на диверсифікацію і побоюючись входити в один актив - біткоїн, а даремно. Бо як вгадати із більш як 25000 альтів, які - ту зе мун? Ні, ну хіба що хтось тримає валюту просто для зберігання у Тезері , який завжди дорівнює долару, тоді, звісно, можна купувати нерухомість.
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Додано: Вів 05 лис, 2024 16:51
на тротуарах людей нема
на дорогах затори
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Додано: Вів 05 лис, 2024 16:55
Faceless написав: kingkongovets написав:
хтось до центрального вокзалу на авто вже підʼїзджати пробував?)
Я і раніше паркувався на автовокзалі на Петлюри, а щас там мабуть взагалі краще не суватися
сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.
вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.
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