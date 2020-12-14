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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2024 20:09
Олежан написав: Faceless написав: kingkongovets написав:
хтось до центрального вокзалу на авто вже підʼїзджати пробував?)
Я і раніше паркувався на автовокзалі на Петлюри, а щас там мабуть взагалі краще не суватися
сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.
вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.
Хрещатик и Майдан точно можно было бы
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Додано: Вів 05 лис, 2024 20:31
Faceless написав: kingkongovets написав:
хтось до центрального вокзалу на авто вже підʼїзджати пробував?)
Я і раніше паркувався на автовокзалі на Петлюри, а щас там мабуть взагалі краще не суватися
з Південного входу ж ближче
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Мизантрóп
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Додано: Вів 05 лис, 2024 21:10
Мизантрóп написав: Faceless написав: kingkongovets написав:
хтось до центрального вокзалу на авто вже підʼїзджати пробував?)
Я і раніше паркувався на автовокзалі на Петлюри, а щас там мабуть взагалі краще не суватися
з Південного входу ж ближче
З твої сторони теж парковка є, навпроти пузатої, але коли там ремонти йшли було незручно їхати до південного
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Додано: Вів 05 лис, 2024 21:10
Striker написав:
Обдзвонив заради цікавості з десяток приватних нотаріусів, у всіх приблизно одна і та ж ціна за оформлення куплі-продажу (з моєю оцінкою). Нотаріус покупця хоче 29.5к, хтось 30к, у когось 31к, декілька 29к і одна спитала скільки інші хочуть, сказала за 28.5к зробить, потім округлила до 28к.
Висновок: якщо слухати все, що кажуть на форумі, то можна взагалі так нічого не продати)
Хреновое умозаключение, вам пытались 100500 раз помочь но вы не услышали...
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Додано: Вів 05 лис, 2024 21:20
Бетон написав:
З газобетоном теж не завжди все просто.
И в шо советовали лучше крепить ?
Цеглу 1900 року?
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