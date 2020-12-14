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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12057120581205912060>
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:09

  Олежан написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:хтось до центрального вокзалу на авто вже підʼїзджати пробував?)

Я і раніше паркувався на автовокзалі на Петлюри, а щас там мабуть взагалі краще не суватися


сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.

вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.



Хрещатик и Майдан точно можно было бы
smdtranz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 20:31

  Faceless написав:
  kingkongovets написав:хтось до центрального вокзалу на авто вже підʼїзджати пробував?)

Я і раніше паркувався на автовокзалі на Петлюри, а щас там мабуть взагалі краще не суватися

з Південного входу ж ближче
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 21:10

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Мизантрóп написав:
  Faceless написав:
  kingkongovets написав:хтось до центрального вокзалу на авто вже підʼїзджати пробував?)

Я і раніше паркувався на автовокзалі на Петлюри, а щас там мабуть взагалі краще не суватися

з Південного входу ж ближче
З твої сторони теж парковка є, навпроти пузатої, але коли там ремонти йшли було незручно їхати до південного
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 21:10

  Striker написав:Обдзвонив заради цікавості з десяток приватних нотаріусів, у всіх приблизно одна і та ж ціна за оформлення куплі-продажу (з моєю оцінкою). Нотаріус покупця хоче 29.5к, хтось 30к, у когось 31к, декілька 29к і одна спитала скільки інші хочуть, сказала за 28.5к зробить, потім округлила до 28к.
Висновок: якщо слухати все, що кажуть на форумі, то можна взагалі так нічого не продати)

Хреновое умозаключение, вам пытались 100500 раз помочь но вы не услышали...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 21:20

  Бетон написав:З газобетоном теж не завжди все просто.

И в шо советовали лучше крепить ?
Цеглу 1900 року?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 22:52

  Хомякоид написав:Литвиненко-Вольгемут 5Б: однокімнатна з ремонтом за 28.000

Ремонти в подарунок як писав Франт.

Інфляційний калькулятор показую що 28 000 в 2024 дорівнює 20 000 в 2008 році

Такі квартири в 2008 році починались з 80 000 тис.
Да, абвал в 4 рази.

згідно якоїсь там теорії, що дно складає 20% піка, тобто ще трохи ...
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 23:01

  flyman написав:
  Хомякоид написав:Литвиненко-Вольгемут 5Б: однокімнатна з ремонтом за 28.000

Ремонти в подарунок як писав Франт.

Інфляційний калькулятор показую що 28 000 в 2024 дорівнює 20 000 в 2008 році

Такі квартири в 2008 році починались з 80 000 тис.
Да, абвал в 4 рази.

згідно якоїсь там теорії, що дно складає 20% піка, тобто ще трохи ...

+Поправка на реальную инфляцию, а не калькулятор
Осторожнее, это идет в разрез с религиозными взглядам Фейлиса
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Востаннє редагувалось UA в Вів 05 лис, 2024 23:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 23:02

  Хомякоид написав:Литвиненко-Вольгемут 5Б: однокімнатна з ремонтом за 28.000

Ремонти в подарунок як писав Франт.

Інфляційний калькулятор показую що 28 000 в 2024 дорівнює 20 000 в 2008 році

Такі квартири в 2008 році починались з 80 000 тис.
Да, абвал в 4 рази.

Страна крепкіх бесхозяйствєнніков!

Обвал продовжується, доки петлюрівський вагончик чекає нових мандрівників
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 23:07

  Олежан написав:сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.

вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.

Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 23:16

Ремонт в подарунок 😏:
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  #<1 ... 12057120581205912060>
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