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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 05 лис, 2024 23:31
UA написав:
Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.
Знакомая мантра. Клал я толкаться с себе подобными,особо когда при себе трошки грошей и цепочка с перстнем под десятку зела на теле. Авто-это безопасность и барьер от маргиналов,в первую очередь. Закроют- то мне туда и не нужно,я и сейчас места посещений выбираю по удобству парковки.
особо хорошо когда ТЦК рейд делают. Ходишь в магазе/ТРЦ, как избранный. Под ногами охлос не путается
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Velz
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Додано: Вів 05 лис, 2024 23:45
зачотно зараз розводять "багатих буратін" ))
навчились множити на 2,
а що робити як нема кому робити...
за кожне відпадання кнопки сральника будуть драти по штуцеру чи це вже перебор? ))
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sergey_stasyuk555
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Додано: Сер 06 лис, 2024 00:39
Velz написав: UA написав:
Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.
Знакомая мантра. Клал я толкаться с себе подобными,особо когда при себе трошки грошей и цепочка с перстнем под десятку зела на теле. Авто-это безопасность и барьер от маргиналов,в первую очередь. Закроют- то мне туда и не нужно,я и сейчас места посещений выбираю по удобству парковки.
особо хорошо когда ТЦК рейд делают. Ходишь в магазе/ТРЦ, как избранный. Под ногами охлос не путается
Автомобиль защищает не только автомобилиста от общества, но и общество от автомобилиста
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smdtranz
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Додано: Сер 06 лис, 2024 02:55
Vadim_ написав: Бетон написав:
З газобетоном теж не завжди все просто.
И в шо советовали лучше крепить ?
Цеглу 1900 року?
Ага, вместо подбора нужного крепежа для определённого материала, сносить стены для цеглы 1900 року, чтобы пихать любимый быстрый монтаж
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Додано: Сер 06 лис, 2024 02:57
UA написав: Олежан написав:
сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.
вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.
Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.
Авто сегодня это не роскошь, а средство не попасть в бус вперёд ногами
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