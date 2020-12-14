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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12057120581205912060
Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 23:31

  UA написав:Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.


Знакомая мантра. Клал я толкаться с себе подобными,особо когда при себе трошки грошей и цепочка с перстнем под десятку зела на теле. Авто-это безопасность и барьер от маргиналов,в первую очередь. Закроют- то мне туда и не нужно,я и сейчас места посещений выбираю по удобству парковки.
особо хорошо когда ТЦК рейд делают. Ходишь в магазе/ТРЦ, как избранный. Под ногами охлос не путается :mrgreen:
Velz
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Повідомлення Додано: Вів 05 лис, 2024 23:45

  Bolt написав:Ремонт в подарунок 😏:
https://www.facebook.com/reel/866593550 ... WDuG2&fs=e

зачотно зараз розводять "багатих буратін" ))
навчились множити на 2,
а що робити як нема кому робити...
за кожне відпадання кнопки сральника будуть драти по штуцеру чи це вже перебор? ))
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 00:39

  Velz написав:
  UA написав:Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.


Знакомая мантра. Клал я толкаться с себе подобными,особо когда при себе трошки грошей и цепочка с перстнем под десятку зела на теле. Авто-это безопасность и барьер от маргиналов,в первую очередь. Закроют- то мне туда и не нужно,я и сейчас места посещений выбираю по удобству парковки.
особо хорошо когда ТЦК рейд делают. Ходишь в магазе/ТРЦ, как избранный. Под ногами охлос не путается :mrgreen:



Автомобиль защищает не только автомобилиста от общества, но и общество от автомобилиста :lol:
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:55

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:З газобетоном теж не завжди все просто.

И в шо советовали лучше крепить ?
Цеглу 1900 року?

Ага, вместо подбора нужного крепежа для определённого материала, сносить стены для цеглы 1900 року, чтобы пихать любимый быстрый монтаж
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:57

  UA написав:
  Олежан написав:сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.

вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.

Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.

Авто сегодня это не роскошь, а средство не попасть в бус вперёд ногами
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 07:08

  Бетон написав:
  UA написав:
  Олежан написав:сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.

вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.

Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.

Авто сегодня это не роскошь, а средство не попасть в бус вперёд ногами

Да, если бы на машине не ездил, то тоже уже сто раз наверное бусифицировали бы .
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 08:09

  Бетон написав:
  UA написав:
  Олежан написав:сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.

вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.

Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.

Авто сегодня это не роскошь, а средство не попасть в бус вперёд ногами

Стільки патріотів рассеї!
Не дивно, що "Тирпіц" йде на дно.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 08:56

  Frant написав:
  Бетон написав:
  Олежан написав:сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.

вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.
Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.

Авто сегодня это не роскошь, а средство не попасть в бус вперёд ногами

Стільки патріотів рассеї!
Не дивно, що "Тирпіц" йде на дно.

Хто вам заважає вернутись героєм? Тцк є в кожному районі
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:14

  Бетон написав:Хто вам заважає вернутись героєм? Тцк є в кожному районі
франт и так наш герой, столько лет борьбы с ценами кржн.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 09:33

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Хто вам заважає вернутись героєм? Тцк є в кожному районі
франт и так наш герой, столько лет борьбы с ценами кржн.

Навіщо боротись з тим, що саме відмирає і падає?

Вінницький Хом'якоїд вже пояснив недолугим, хтоине тямить в математиці, з застосуванням арифметичного апарату; ціни Кржн з 2008 року, на ширпотреб, з врахуванням інфляції, зменшились в 4 (чотири) рази.
І це ще не вечір, при такому управлінні!
Петлюрівський вагончик чекає нових пасажирів
Frant
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