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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2024 02:55
Vadim_ написав: Бетон написав:
З газобетоном теж не завжди все просто.
И в шо советовали лучше крепить ?
Цеглу 1900 року?
Ага, вместо подбора нужного крепежа для определённого материала, сносить стены для цеглы 1900 року, чтобы пихать любимый быстрый монтаж
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Додано: Сер 06 лис, 2024 02:57
UA написав: Олежан написав:
сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.
вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.
Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.
Авто сегодня это не роскошь, а средство не попасть в бус вперёд ногами
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Додано: Сер 06 лис, 2024 07:08
Бетон написав: UA написав: Олежан написав:
сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.
вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.
Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.
Авто сегодня это не роскошь, а средство не попасть в бус вперёд ногами
Да, если бы на машине не ездил, то тоже уже сто раз наверное бусифицировали бы .
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Додано: Сер 06 лис, 2024 10:01
Бетон написав: UA написав: Олежан написав:
сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.
вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.
Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.
Авто сегодня это не роскошь, а средство не попасть в бус вперёд ногами
Если так рассуждать, то недвижимость в Киеве стоит 0,00
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Додано: Сер 06 лис, 2024 11:02
Frant написав: UA написав:
Если так рассуждать, то недвижимость в Киеве стоит 0,00
За найближчих півроку ціни КРЖН повинні просісти ще як мінімум на 20-33% від нинішнього рівня.
Курс доллара при Трампі?
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Додано: Сер 06 лис, 2024 11:10
Я б зараз дивився на те яким буде курс щодо украіни при трампі)
Ну і йод купив би)
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cherchiltank
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Додано: Сер 06 лис, 2024 11:27
cherchiltank написав:
Я б зараз дивився на те яким буде курс щодо украіни при трампі)
Йому абсолютно поїпати на це питання, є 1000 важливіших.
Тому любитель грати членом по роялю - буде писати ще 100 мирних планів, які ні на що не вплинуть.
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