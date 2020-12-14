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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12057120581205912060
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:55

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:З газобетоном теж не завжди все просто.

И в шо советовали лучше крепить ?
Цеглу 1900 року?

Ага, вместо подбора нужного крепежа для определённого материала, сносить стены для цеглы 1900 року, чтобы пихать любимый быстрый монтаж
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 02:57

  UA написав:
  Олежан написав:сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.

вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.

Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.

Авто сегодня это не роскошь, а средство не попасть в бус вперёд ногами
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 07:08

  Бетон написав:
  UA написав:
  Олежан написав:сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.

вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.

Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.

Авто сегодня это не роскошь, а средство не попасть в бус вперёд ногами

Да, если бы на машине не ездил, то тоже уже сто раз наверное бусифицировали бы .
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:01

  Бетон написав:
  UA написав:
  Олежан написав:сейчас сделали разметку что можно подъехать только на велосипеде или на автобусе.

вообще правильно.
я бы вообще сделал бы центр пешиходным/вело или городской транспорт онли.

Не пойдут на такое.
Менталитет бедняцкий
Авто у укрпипла типа показатель достатка.

Авто сегодня это не роскошь, а средство не попасть в бус вперёд ногами

Если так рассуждать, то недвижимость в Киеве стоит 0,00
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 10:50

  UA написав:Если так рассуждать, то недвижимость в Киеве стоит 0,00

За найближчих півроку ціни КРЖН повинні просісти ще як мінімум на 20-33% від нинішнього рівня.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:02

  Frant написав:
  UA написав:Если так рассуждать, то недвижимость в Киеве стоит 0,00

За найближчих півроку ціни КРЖН повинні просісти ще як мінімум на 20-33% від нинішнього рівня.

Курс доллара при Трампі?
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:10

Я б зараз дивився на те яким буде курс щодо украіни при трампі)
Ну і йод купив би)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 11:27

  cherchiltank написав:Я б зараз дивився на те яким буде курс щодо украіни при трампі)
Йому абсолютно поїпати на це питання, є 1000 важливіших.

Тому любитель грати членом по роялю - буде писати ще 100 мирних планів, які ні на що не вплинуть.
Frant
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  #<1 ... 12057120581205912060
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