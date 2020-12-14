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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12058120591206012061
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бл, читаю тут.Люди идут к риэлторам с квартирой которую сами нашли чтобы "они ее проверили с юридической стороны".Вопрос как он узнает что проверили и какая ответственность не возникает.
А мы удивляемся что нотариусы хотят "мито" + плату за оформление + плату за проверку по базам + ...+ плата за бланки договоров.Шот подумалось, а плата за счетную машинку у них отдельно есть кстати?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:45

  посетитель написав:Бл, читаю тут.Люди идут к риэлторам с квартирой которую сами нашли чтобы "они ее проверили с юридической стороны".Вопрос как он узнает что проверили и какая ответственность не возникает.
А мы удивляемся что нотариусы хотят "мито" + плату за оформление + плату за проверку по базам + ...+ плата за бланки договоров.Шот подумалось, а плата за счетную машинку у них отдельно есть кстати?

Тут публіка не розуміє, чому модні двері мають погану звукоізоляцію, і не знає, навіщо дупу слід добре витирати туалетним папером.
Ріелтори, держмито, яблуко Ньютона і кіт Шредингера - надто складні речі для деяких безхвостих мавп.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:51

посетитель, что Вас удивляет? Многие люди искренне считают, что купленная в браке квартира при разводе не делится, потому что в ПС вписано имя только одного из супругов, а значит и квартира его. И что после смерти одного из супругов все достается другому супругу и детям, а родители ни при чем. Полнейшая безграмотность в элементарных вещах.
Natt
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  #<1 ... 12058120591206012061
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