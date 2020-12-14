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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12058120591206012061
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:51

посетитель, что Вас удивляет? Многие люди искренне считают, что купленная в браке квартира при разводе не делится, потому что в ПС вписано имя только одного из супругов, а значит и квартира его. И что после смерти одного из супругов все достается другому супругу и детям, а родители ни при чем. Полнейшая безграмотность в элементарных вещах.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 15:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Natt написав:посетитель, что Вас удивляет? Многие люди искренне считают, что купленная в браке квартира при разводе не делится, потому что в ПС вписано имя только одного из супругов, а значит и квартира его. И что после смерти одного из супругов все достается другому супругу и детям, а родители ни при чем. Полнейшая безграмотность в элементарных вещах.
бо лох - це покликання)))
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:00

  kingkongovets написав:знавці, хто юзає двері прихованого монтажу, а вони шо всі так звук не тримають, чи то просто шось неякісне або не так зроблено?

та й засираються вони капець як

То гімно картонне, польське.
Наші роблять відмінну звукоізоляцію. Ризинки дивіться якісні, 2 листа мдф, і алюміній по всьому контуру. і рамні кутники рами
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 06 лис, 2024 16:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:06

  Natt написав:посетитель, что Вас удивляет? Многие люди искренне считают, что купленная в браке квартира при разводе не делится, потому что в ПС вписано имя только одного из супругов, а значит и квартира его. И что после смерти одного из супругов все достается другому супругу и детям, а родители ни при чем. Полнейшая безграмотность в элементарных вещах.


Меня это шокирует честно говоря.
Когда мне рассказывают что мне необходим риэлтор что б он сопровождал и всё проверил я с трудом себя сдерживаю что б не перейти на маты.

Вообще уровень интеллекта в финансовой сфере сильно упал за последние десять лет.Когда с умным видом уверенно тебе зачесывают чуш.Причем абсолютно уверенные в своей правоте.Как к этой тупизне относится спокойно ещё не научился :( .
Востаннє редагувалось посетитель в Сер 06 лис, 2024 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:07

  посетитель написав:Бл, читаю тут.Люди идут к риэлторам с квартирой которую сами нашли чтобы "они ее проверили с юридической стороны".Вопрос как он узнает что проверили и какая ответственность не возникает.
А мы удивляемся что нотариусы хотят "мито" + плату за оформление + плату за проверку по базам + ...+ плата за бланки договоров.Шот подумалось, а плата за счетную машинку у них отдельно есть кстати?



так настоящие юристы за все это хотят 1%. и берут на себя все общение с продавцом, покупателю только на сделку с деньгами приехать
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 16:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Бетон написав:
  kingkongovets написав:знавці, хто юзає двері прихованого монтажу, а вони шо всі так звук не тримають, чи то просто шось неякісне або не так зроблено?

та й засираються вони капець як

То гімно картонне, польське.
Наші роблять відмінну звукоізоляцію. Ризинки дивіться якісні, 2 листа мдф, і алюміній по всьому контуру. і рамні кутники рами
так тут теж алюміній і рамні кутники, але звук не тримають і все біля ручок засрано бо відмити нереально
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 17:06

  kingkongovets написав:знавці, хто юзає двері прихованого монтажу, а вони шо всі так звук не тримають, чи то просто шось неякісне або не так зроблено?

Дверне полотно, всередині, зроблено з картону чи пінопласту.
  kingkongovets написав:знавці, хто юзає двері прихованого монтажу,
засираються вони капець як

Руки частіше треба мити, і з милом.

  kingkongovets написав:
Бетон написав:
  kingkongovets написав:знавці, хто юзає двері прихованого монтажу, а вони шо всі так звук не тримають, чи то просто шось неякісне або не так зроблено?

та й засираються вони капець як

То гімно картонне, польське.
Наші роблять відмінну звукоізоляцію. Ризинки дивіться якісні, 2 листа мдф, і алюміній по всьому контуру. і рамні кутники рами
так тут теж алюміній і рамні кутники, але звук не тримають і все біля ручок засрано бо відмити нереально

Відмити реально. Треба знати чим.
Найми прибиральницю.
Чи губасту тьолку запроси, най помиє добряче. Ручками, ручками, а не іншими частинами тіла! :mrgreen:
Frant
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