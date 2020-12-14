На этого типа на це не потрібно реагувати, просто ні про що, просто пук
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лис, 2024 20:52
На этого типа на це не потрібно реагувати, просто ні про що, просто пук
Додано: Чет 07 лис, 2024 08:07
"Пан їде - собаки гавкають".
"Скільки не кажи : цукор, цукор! В роті солодше не стане".
Ціни Кржн падають і продовжать стрімке падіння. Абсолютно всі фактори працюють на глухий потужний "дешевій" в країні "крепкіх бесхозяйствєнніков".
Подобається це комусь чи не подобається - ролі не грає.
П.С. Нічка весела була, особливо в центрі.
Я вельми переживаю за кончу заспу, за маєтки нашої Ыліти, нашої гордості, яка так багато зробила для самостійної держави за 33 роки. Як вони там - не страждають? Не бомблять їх? Електроенергія є? Їх діти воюють, гинуть?
Додано: Чет 07 лис, 2024 08:52
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
прогнози, які ви так любите:
«Збільшення чи зменшення цін на нерухомість залежить від багатьох чинників. Однак експерти сумніваються, що вартість квартир у Києві та Львові наступного року може піти на спад. Про те, чи можливе подешевшання нерухомості у Києві та Львові у 2025 році, чи ціни все ж йтимуть вгору
Керівниця відділу продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук зауважує, що, порівнюючи 2024 та 2023 роки, ми бачимо зростання цін на квартири у столиці, Одесі та Львові.
“Сумнівно, що в Києві, Львові чи Одесі ціни будуть знижуватись у 2025 році”,– зазначає вона.
Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак вважає, що у 2025 році квартири подорожчають – приблизно в межах 15% в гривні, а окремі проєкти в форматах поліфункціональний кластер, рекреаційний екокомплекс, місто в місті можуть вирости й до 20% за умови високих темпів будівництва і конкурентних переваг. Це стосується Києва, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода.
Водночас столична рієлторка, яка входить до Асоціації фахівців з нерухомості, Людмила Колєснік каже, що купувати житло українцям вигідніше ще у 2024 році. “Зараз ситуація більш-менш стабільна, ціни майже довоєнні”, – зауважує рієлторка. Та додає: той, хто хоче продати та готовий поступитися в ціні на 5 – 8% зможуть це зробити та робить.
Щодо 2025 року, то на думку Людмили Колєснік, вартість житла відчутно не зміниться за умови, що ринкова ситуація буде такою, як зараз.»
Додано: Чет 07 лис, 2024 08:59
Це не прогнози а тикання ріелтерів пальцем у …)
На скільки виростуть ціни в будинку на печерську в якому сьогодні горів дах?
Додано: Чет 07 лис, 2024 09:34
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
я особисто ніколи ніяких прогнозів не даю і ні в які прогнози ніколи не вірю, мене цікавлять лише факти, але на цій гілці більше всього люблять не факти, а прогнози, тож смачного - у мікрофона експерти/професіонали/прогнозісти)
Додано: Чет 07 лис, 2024 09:42
kingkongovets
Ынтелехтуал, ти вже розібрався, чому дорогі двері мають погану звукоізоляцію? Прослухав курс аероакустики? Зможеш порахувати затухання звуку в поролоні і в баобабі?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 лис, 2024 09:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 07 лис, 2024 09:45
Трамп передавав привіт українським рилам новобудникам.
Сказав, що роботи їм не передбачається, вакансій немає і не буде.
В наступному році - він пропонує їм зайнятись дачею, картоплею, помідорами і розведенням курей.
"Добро пожаловать в 1990-е, дауншвейгеры!"
Додано: Чет 07 лис, 2024 09:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
По дім ріа - ціни на новобудови зросли на 0.9 відсотка, але попит знизився на 17 відсотків)
Як гарячі пиріжки)
Додано: Чет 07 лис, 2024 10:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
як гарячі пиріжки зараз відлітає совкошлак в центрі з свіжими ремонтами, газом і на нижніх поверхах, під оренду гребуть аж вогонь і ціни 2+ к$
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