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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12060120611206212063>
Повідомлення Додано: Сер 06 лис, 2024 20:52

  flyman написав:
  Frant написав:
  UA написав:Если так рассуждать, то недвижимость в Киеве стоит 0,00

За найближчих півроку ціни КРЖН повинні просісти ще як мінімум на 20-33% від нинішнього рівня.

це якщо кілька місяців безпереривний блекаут

На этого типа на це не потрібно реагувати, просто ні про що, просто пук
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 08:52

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

прогнози, які ви так любите:

«Збільшення чи зменшення цін на нерухомість залежить від багатьох чинників. Однак експерти сумніваються, що вартість квартир у Києві та Львові наступного року може піти на спад. Про те, чи можливе подешевшання нерухомості у Києві та Львові у 2025 році, чи ціни все ж йтимуть вгору

Керівниця відділу продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук зауважує, що, порівнюючи 2024 та 2023 роки, ми бачимо зростання цін на квартири у столиці, Одесі та Львові.

“Сумнівно, що в Києві, Львові чи Одесі ціни будуть знижуватись у 2025 році”,– зазначає вона.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак вважає, що у 2025 році квартири подорожчають – приблизно в межах 15% в гривні, а окремі проєкти в форматах поліфункціональний кластер, рекреаційний екокомплекс, місто в місті можуть вирости й до 20% за умови високих темпів будівництва і конкурентних переваг. Це стосується Києва, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода.

Водночас столична рієлторка, яка входить до Асоціації фахівців з нерухомості, Людмила Колєснік каже, що купувати житло українцям вигідніше ще у 2024 році. “Зараз ситуація більш-менш стабільна, ціни майже довоєнні”, – зауважує рієлторка. Та додає: той, хто хоче продати та готовий поступитися в ціні на 5 – 8% зможуть це зробити та робить.

Щодо 2025 року, то на думку Людмили Колєснік, вартість житла відчутно не зміниться за умови, що ринкова ситуація буде такою, як зараз.»

https://3m2.ua/news/zrostut-chy-vpadut- ... hw0a9Nv-Lg
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 08:59

  kingkongovets написав:прогнози, які ви так любите:

«Збільшення чи зменшення цін на нерухомість залежить від багатьох чинників. Однак експерти сумніваються, що вартість квартир у Києві та Львові наступного року може піти на спад. Про те, чи можливе подешевшання нерухомості у Києві та Львові у 2025 році, чи ціни все ж йтимуть вгору

Керівниця відділу продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук зауважує, що, порівнюючи 2024 та 2023 роки, ми бачимо зростання цін на квартири у столиці, Одесі та Львові.

“Сумнівно, що в Києві, Львові чи Одесі ціни будуть знижуватись у 2025 році”,– зазначає вона.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак вважає, що у 2025 році квартири подорожчають – приблизно в межах 15% в гривні, а окремі проєкти в форматах поліфункціональний кластер, рекреаційний екокомплекс, місто в місті можуть вирости й до 20% за умови високих темпів будівництва і конкурентних переваг. Це стосується Києва, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода.

Водночас столична рієлторка, яка входить до Асоціації фахівців з нерухомості, Людмила Колєснік каже, що купувати житло українцям вигідніше ще у 2024 році. “Зараз ситуація більш-менш стабільна, ціни майже довоєнні”, – зауважує рієлторка. Та додає: той, хто хоче продати та готовий поступитися в ціні на 5 – 8% зможуть це зробити та робить.

Щодо 2025 року, то на думку Людмили Колєснік, вартість житла відчутно не зміниться за умови, що ринкова ситуація буде такою, як зараз.»

https://3m2.ua/news/zrostut-chy-vpadut- ... hw0a9Nv-Lg

Це не прогнози а тикання ріелтерів пальцем у …)
На скільки виростуть ціни в будинку на печерську в якому сьогодні горів дах?
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 09:34

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:прогнози, які ви так любите:

«Збільшення чи зменшення цін на нерухомість залежить від багатьох чинників. Однак експерти сумніваються, що вартість квартир у Києві та Львові наступного року може піти на спад. Про те, чи можливе подешевшання нерухомості у Києві та Львові у 2025 році, чи ціни все ж йтимуть вгору

Керівниця відділу продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук зауважує, що, порівнюючи 2024 та 2023 роки, ми бачимо зростання цін на квартири у столиці, Одесі та Львові.

“Сумнівно, що в Києві, Львові чи Одесі ціни будуть знижуватись у 2025 році”,– зазначає вона.

Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак вважає, що у 2025 році квартири подорожчають – приблизно в межах 15% в гривні, а окремі проєкти в форматах поліфункціональний кластер, рекреаційний екокомплекс, місто в місті можуть вирости й до 20% за умови високих темпів будівництва і конкурентних переваг. Це стосується Києва, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода.

Водночас столична рієлторка, яка входить до Асоціації фахівців з нерухомості, Людмила Колєснік каже, що купувати житло українцям вигідніше ще у 2024 році. “Зараз ситуація більш-менш стабільна, ціни майже довоєнні”, – зауважує рієлторка. Та додає: той, хто хоче продати та готовий поступитися в ціні на 5 – 8% зможуть це зробити та робить.

Щодо 2025 року, то на думку Людмили Колєснік, вартість житла відчутно не зміниться за умови, що ринкова ситуація буде такою, як зараз.»

https://3m2.ua/news/zrostut-chy-vpadut- ... hw0a9Nv-Lg

Це не прогнози а тикання ріелтерів пальцем у …)
На скільки виростуть ціни в будинку на печерську в якому сьогодні горів дах?
я особисто ніколи ніяких прогнозів не даю і ні в які прогнози ніколи не вірю, мене цікавлять лише факти, але на цій гілці більше всього люблять не факти, а прогнози, тож смачного - у мікрофона експерти/професіонали/прогнозісти)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 09:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

По дім ріа - ціни на новобудови зросли на 0.9 відсотка, але попит знизився на 17 відсотків)
Як гарячі пиріжки)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

як гарячі пиріжки зараз відлітає совкошлак в центрі з свіжими ремонтами, газом і на нижніх поверхах, під оренду гребуть аж вогонь і ціни 2+ к$
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:10

  kingkongovets написав:як гарячі пиріжки зараз відлітає совкошлак в центрі з свіжими ремонтами, газом і на нижніх поверхах, під оренду гребуть аж вогонь і ціни 2+ к$

Нема таких цін
Гребуть все що дешеве - навіть нахалбуди, все що дорожче 100 тисяч стоіть і не рухається
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:10

  cherchiltank написав:По дім ріа - ціни на новобудови зросли на 0.9 відсотка, але попит знизився на 17 відсотків)
Як гарячі пиріжки)

Ця територія - абсолютно корумпована.
За гроші - рили напишуть, що за ніч в Києві ціни виросли на стонадцять відсотків. І що з того?
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 10:22

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:як гарячі пиріжки зараз відлітає совкошлак в центрі з свіжими ремонтами, газом і на нижніх поверхах, під оренду гребуть аж вогонь і ціни 2+ к$

Нема таких цін
Гребуть все що дешеве - навіть нахалбуди, все що дорожче 100 тисяч стоіть і не рухається
під оренду шукають з ремонтами і такі обʼєкти відлітають, а решта вбитого совкошлаку в стані «під ремонт» або «в житловому стані» звичайно йде по ціні лайна
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:04

  kingkongovets написав:як гарячі пиріжки зараз відлітає совкошлак в центрі з свіжими ремонтами, газом і на нижніх поверхах, під оренду гребуть аж вогонь і ціни 2+ к$

сегодня инвесторы в элитный ЖК Джек хаус обналились :|
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