Додано: Чет 07 лис, 2024 08:52

прогнози, які ви так любите:«Збільшення чи зменшення цін на нерухомість залежить від багатьох чинників. Однак експерти сумніваються, що вартість квартир у Києві та Львові наступного року може піти на спад. Про те, чи можливе подешевшання нерухомості у Києві та Львові у 2025 році, чи ціни все ж йтимуть вгоруКерівниця відділу продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук зауважує, що, порівнюючи 2024 та 2023 роки, ми бачимо зростання цін на квартири у столиці, Одесі та Львові.“Сумнівно, що в Києві, Львові чи Одесі ціни будуть знижуватись у 2025 році”,– зазначає вона.Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак вважає, що у 2025 році квартири подорожчають – приблизно в межах 15% в гривні, а окремі проєкти в форматах поліфункціональний кластер, рекреаційний екокомплекс, місто в місті можуть вирости й до 20% за умови високих темпів будівництва і конкурентних переваг. Це стосується Києва, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода.Водночас столична рієлторка, яка входить до Асоціації фахівців з нерухомості, Людмила Колєснік каже, що купувати житло українцям вигідніше ще у 2024 році. “Зараз ситуація більш-менш стабільна, ціни майже довоєнні”, – зауважує рієлторка. Та додає: той, хто хоче продати та готовий поступитися в ціні на 5 – 8% зможуть це зробити та робить.Щодо 2025 року, то на думку Людмили Колєснік, вартість житла відчутно не зміниться за умови, що ринкова ситуація буде такою, як зараз.»