Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
«Збільшення чи зменшення цін на нерухомість залежить від багатьох чинників. Однак експерти сумніваються, що вартість квартир у Києві та Львові наступного року може піти на спад. Про те, чи можливе подешевшання нерухомості у Києві та Львові у 2025 році, чи ціни все ж йтимуть вгору
Керівниця відділу продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук зауважує, що, порівнюючи 2024 та 2023 роки, ми бачимо зростання цін на квартири у столиці, Одесі та Львові.
“Сумнівно, що в Києві, Львові чи Одесі ціни будуть знижуватись у 2025 році”,– зазначає вона.
Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак вважає, що у 2025 році квартири подорожчають – приблизно в межах 15% в гривні, а окремі проєкти в форматах поліфункціональний кластер, рекреаційний екокомплекс, місто в місті можуть вирости й до 20% за умови високих темпів будівництва і конкурентних переваг. Це стосується Києва, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода.
Водночас столична рієлторка, яка входить до Асоціації фахівців з нерухомості, Людмила Колєснік каже, що купувати житло українцям вигідніше ще у 2024 році. “Зараз ситуація більш-менш стабільна, ціни майже довоєнні”, – зауважує рієлторка. Та додає: той, хто хоче продати та готовий поступитися в ціні на 5 – 8% зможуть це зробити та робить.
Щодо 2025 року, то на думку Людмили Колєснік, вартість житла відчутно не зміниться за умови, що ринкова ситуація буде такою, як зараз.»
kingkongovets написав:прогнози, які ви так любите:
«Збільшення чи зменшення цін на нерухомість залежить від багатьох чинників. Однак експерти сумніваються, що вартість квартир у Києві та Львові наступного року може піти на спад. Про те, чи можливе подешевшання нерухомості у Києві та Львові у 2025 році, чи ціни все ж йтимуть вгору
Керівниця відділу продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук зауважує, що, порівнюючи 2024 та 2023 роки, ми бачимо зростання цін на квартири у столиці, Одесі та Львові.
“Сумнівно, що в Києві, Львові чи Одесі ціни будуть знижуватись у 2025 році”,– зазначає вона.
Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак вважає, що у 2025 році квартири подорожчають – приблизно в межах 15% в гривні, а окремі проєкти в форматах поліфункціональний кластер, рекреаційний екокомплекс, місто в місті можуть вирости й до 20% за умови високих темпів будівництва і конкурентних переваг. Це стосується Києва, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода.
Водночас столична рієлторка, яка входить до Асоціації фахівців з нерухомості, Людмила Колєснік каже, що купувати житло українцям вигідніше ще у 2024 році. “Зараз ситуація більш-менш стабільна, ціни майже довоєнні”, – зауважує рієлторка. Та додає: той, хто хоче продати та готовий поступитися в ціні на 5 – 8% зможуть це зробити та робить.
Щодо 2025 року, то на думку Людмили Колєснік, вартість житла відчутно не зміниться за умови, що ринкова ситуація буде такою, як зараз.»
kingkongovets написав:прогнози, які ви так любите:
«Збільшення чи зменшення цін на нерухомість залежить від багатьох чинників. Однак експерти сумніваються, що вартість квартир у Києві та Львові наступного року може піти на спад. Про те, чи можливе подешевшання нерухомості у Києві та Львові у 2025 році, чи ціни все ж йтимуть вгору
Керівниця відділу продажів OLX Нерухомості Оксана Остапчук зауважує, що, порівнюючи 2024 та 2023 роки, ми бачимо зростання цін на квартири у столиці, Одесі та Львові.
“Сумнівно, що в Києві, Львові чи Одесі ціни будуть знижуватись у 2025 році”,– зазначає вона.
Оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак вважає, що у 2025 році квартири подорожчають – приблизно в межах 15% в гривні, а окремі проєкти в форматах поліфункціональний кластер, рекреаційний екокомплекс, місто в місті можуть вирости й до 20% за умови високих темпів будівництва і конкурентних переваг. Це стосується Києва, Львова, Івано-Франківська, Ужгорода.
Водночас столична рієлторка, яка входить до Асоціації фахівців з нерухомості, Людмила Колєснік каже, що купувати житло українцям вигідніше ще у 2024 році. “Зараз ситуація більш-менш стабільна, ціни майже довоєнні”, – зауважує рієлторка. Та додає: той, хто хоче продати та готовий поступитися в ціні на 5 – 8% зможуть це зробити та робить.
Щодо 2025 року, то на думку Людмили Колєснік, вартість житла відчутно не зміниться за умови, що ринкова ситуація буде такою, як зараз.»
Це не прогнози а тикання ріелтерів пальцем у …) На скільки виростуть ціни в будинку на печерську в якому сьогодні горів дах?
я особисто ніколи ніяких прогнозів не даю і ні в які прогнози ніколи не вірю, мене цікавлять лише факти, але на цій гілці більше всього люблять не факти, а прогнози, тож смачного - у мікрофона експерти/професіонали/прогнозісти)