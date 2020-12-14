Таке може трапитись з будьякою багатоповерхівкою - джек вроді ж недавно горів?
Зараз підуть ще затоплення при включенні опалення з квартир де ніхто не живе - оце срака
Ну і пентхауси сильно просядутт як в аренді так і в продажу
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:09
Таке може трапитись з будьякою багатоповерхівкою - джек вроді ж недавно горів?
Зараз підуть ще затоплення при включенні опалення з квартир де ніхто не живе - оце срака
Ну і пентхауси сильно просядутт як в аренді так і в продажу
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:27
++ Двері з ясеня, прихований монтаж, резинки якісні, тримають звук, особливо високочастотний, добре, звук скоріше проходить знизу дверей через вентиляційний зазор. За двома закритими дверима пралки на віджимі не чутно.
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Начинается.
Во-первых, коллекторная система отопления, это тебе не хрущевка с вертикальной разводкой.
Краны в шкафа закрыты. Ничего не затопит.
Во-вторых, после прилёта в мой дом жк Славутич, фасады отрехтовали, окна поменялись и уже никто не вспомнит про прилёт. На ценах вообще никак не отражается.
По вашей логике, все старые квартиры должны стоить ноль, потому что все должны помнить, что там когда-то кто-то умер.
Кого то колышет сколько человек умерло в квартире?
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:31
Для новобудов з горизонтальною розводкою, це не актуально. Відразу перекриють опалення на квартиру і все.
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:35
Ось це і є головне -щоб крани в шкафах були закриті) чомусь наші люди можуть чкурнути кудись іх не закривши - таке спостерігав у минулому році - добре що власник залишив ключі родичам)
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:36
Якщо це трапляється в ніч - то поки перекриють можуть бути ньюанси) ну і горизонтальна розводка - це вже будинки після 2000 року - іх не більшість)
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