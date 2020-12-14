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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12060120611206212063
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:09

  Олежан написав:
  kingkongovets написав:як гарячі пиріжки зараз відлітає совкошлак в центрі з свіжими ремонтами, газом і на нижніх поверхах, під оренду гребуть аж вогонь і ціни 2+ к$

сегодня инвесторы в элитный ЖК Джек хаус обналились :|

Таке може трапитись з будьякою багатоповерхівкою - джек вроді ж недавно горів?
Зараз підуть ще затоплення при включенні опалення з квартир де ніхто не живе - оце срака
Ну і пентхауси сильно просядутт як в аренді так і в продажу
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:27

  Бетон написав:Краска для дверей треба якісна, міцна.
Не тримають звук, бо або резинки погані, або двері поведені, або наповнювач поганий

++ Двері з ясеня, прихований монтаж, резинки якісні, тримають звук, особливо високочастотний, добре, звук скоріше проходить знизу дверей через вентиляційний зазор. За двома закритими дверима пралки на віджимі не чутно. :)
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:29

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Начинается.
Во-первых, коллекторная система отопления, это тебе не хрущевка с вертикальной разводкой.
Краны в шкафа закрыты. Ничего не затопит.
Во-вторых, после прилёта в мой дом жк Славутич, фасады отрехтовали, окна поменялись и уже никто не вспомнит про прилёт. На ценах вообще никак не отражается.

По вашей логике, все старые квартиры должны стоить ноль, потому что все должны помнить, что там когда-то кто-то умер.
Кого то колышет сколько человек умерло в квартире?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:31

  cherchiltank написав:Таке може трапитись з будьякою багатоповерхівкою - джек вроді ж недавно горів?
Зараз підуть ще затоплення при включенні опалення з квартир де ніхто не живе - оце срака
Ну і пентхауси сильно просядутт як в аренді так і в продажу

Для новобудов з горизонтальною розводкою, це не актуально. Відразу перекриють опалення на квартиру і все. :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:35

  Бетон написав:Начинается.
Во-первых, коллекторная система отопления, это тебе не хрущевка с вертикальной разводкой.
Краны в шкафа закрыты. Ничего не затопит.
Во-вторых, после прилёта в мой дом жк Славутич, фасады отрехтовали, окна поменялись и уже никто не вспомнит про прилёт. На ценах вообще никак не отражается.

По вашей логике, все старые квартиры должны стоить ноль, потому что все должны помнить, что там когда-то кто-то умер.
Кого то колышет сколько человек умерло в квартире?

Ось це і є головне -щоб крани в шкафах були закриті) чомусь наші люди можуть чкурнути кудись іх не закривши - таке спостерігав у минулому році - добре що власник залишив ключі родичам)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 11:36

  _Mykola_ написав:
  cherchiltank написав:Таке може трапитись з будьякою багатоповерхівкою - джек вроді ж недавно горів?
Зараз підуть ще затоплення при включенні опалення з квартир де ніхто не живе - оце срака
Ну і пентхауси сильно просядутт як в аренді так і в продажу

Для новобудов з горизонтальною розводкою, це не актуально. Відразу перекриють опалення на квартиру і все. :mrgreen:

Якщо це трапляється в ніч - то поки перекриють можуть бути ньюанси) ну і горизонтальна розводка - це вже будинки після 2000 року - іх не більшість)
cherchiltank
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  #<1 ... 12060120611206212063
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