Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Краска для дверей треба якісна, міцна. Не тримають звук, бо або резинки погані, або двері поведені, або наповнювач поганий
++ Двері з ясеня, прихований монтаж, резинки якісні, тримають звук, особливо високочастотний, добре, звук скоріше проходить знизу дверей через вентиляційний зазор. За двома закритими дверима пралки на віджимі не чутно.
Начинается. Во-первых, коллекторная система отопления, это тебе не хрущевка с вертикальной разводкой. Краны в шкафа закрыты. Ничего не затопит. Во-вторых, после прилёта в мой дом жк Славутич, фасады отрехтовали, окна поменялись и уже никто не вспомнит про прилёт. На ценах вообще никак не отражается.
По вашей логике, все старые квартиры должны стоить ноль, потому что все должны помнить, что там когда-то кто-то умер. Кого то колышет сколько человек умерло в квартире?
cherchiltank написав:Таке може трапитись з будьякою багатоповерхівкою - джек вроді ж недавно горів? Зараз підуть ще затоплення при включенні опалення з квартир де ніхто не живе - оце срака Ну і пентхауси сильно просядутт як в аренді так і в продажу
Для новобудов з горизонтальною розводкою, це не актуально. Відразу перекриють опалення на квартиру і все.
Бетон написав:Начинается. Во-первых, коллекторная система отопления, это тебе не хрущевка с вертикальной разводкой. Краны в шкафа закрыты. Ничего не затопит. Во-вторых, после прилёта в мой дом жк Славутич, фасады отрехтовали, окна поменялись и уже никто не вспомнит про прилёт. На ценах вообще никак не отражается.
По вашей логике, все старые квартиры должны стоить ноль, потому что все должны помнить, что там когда-то кто-то умер. Кого то колышет сколько человек умерло в квартире?
Ось це і є головне -щоб крани в шкафах були закриті) чомусь наші люди можуть чкурнути кудись іх не закривши - таке спостерігав у минулому році - добре що власник залишив ключі родичам)
cherchiltank написав:Таке може трапитись з будьякою багатоповерхівкою - джек вроді ж недавно горів? Зараз підуть ще затоплення при включенні опалення з квартир де ніхто не живе - оце срака Ну і пентхауси сильно просядутт як в аренді так і в продажу
Для новобудов з горизонтальною розводкою, це не актуально. Відразу перекриють опалення на квартиру і все.
Якщо це трапляється в ніч - то поки перекриють можуть бути ньюанси) ну і горизонтальна розводка - це вже будинки після 2000 року - іх не більшість)
cherchiltank написав:Таке може трапитись з будьякою багатоповерхівкою - джек вроді ж недавно горів? Зараз підуть ще затоплення при включенні опалення з квартир де ніхто не живе - оце срака Ну і пентхауси сильно просядутт як в аренді так і в продажу
Для новобудов з горизонтальною розводкою, це не актуально. Відразу перекриють опалення на квартиру і все.
Якщо це трапляється в ніч - то поки перекриють можуть бути ньюанси) ну і горизонтальна розводка - це вже будинки після 2000 року - іх не більшість)
В ніч, ні одна притомна керуюча компанія, чи ОСББ опалення не запускає. Тим більше що перекрити крани у теплопункті на поверсі можуть і мешканці, це не складно. Після 2000, дуже багато новобудов, це мільйони квадратних метрів житла.