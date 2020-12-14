++ Двері з ясеня, прихований монтаж, резинки якісні, тримають звук, особливо високочастотний, добре, звук скоріше проходить знизу дверей через вентиляційний зазор. За двома закритими дверима пралки на віджимі не чутно.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 11:27
++ Двері з ясеня, прихований монтаж, резинки якісні, тримають звук, особливо високочастотний, добре, звук скоріше проходить знизу дверей через вентиляційний зазор. За двома закритими дверима пралки на віджимі не чутно.
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:29
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Начинается.
Во-первых, коллекторная система отопления, это тебе не хрущевка с вертикальной разводкой.
Краны в шкафа закрыты. Ничего не затопит.
Во-вторых, после прилёта в мой дом жк Славутич, фасады отрехтовали, окна поменялись и уже никто не вспомнит про прилёт. На ценах вообще никак не отражается.
По вашей логике, все старые квартиры должны стоить ноль, потому что все должны помнить, что там когда-то кто-то умер.
Кого то колышет сколько человек умерло в квартире?
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:31
Для новобудов з горизонтальною розводкою, це не актуально. Відразу перекриють опалення на квартиру і все.
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:35
Ось це і є головне -щоб крани в шкафах були закриті) чомусь наші люди можуть чкурнути кудись іх не закривши - таке спостерігав у минулому році - добре що власник залишив ключі родичам)
Додано: Чет 07 лис, 2024 11:36
Якщо це трапляється в ніч - то поки перекриють можуть бути ньюанси) ну і горизонтальна розводка - це вже будинки після 2000 року - іх не більшість)
Додано: Чет 07 лис, 2024 13:10
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
А что этой ночью в Джек искандер попал?
Додано: Чет 07 лис, 2024 13:13
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Та трохи зачепило, пожежа. Думаю шахєд. Істерика сильно перебільшена
Додано: Чет 07 лис, 2024 13:58
Видел эту квартиру на olx и насколько помню агентство было другое.
Уже неактивная, но на бомбере еще есть .
В отчете Revolution только фоточки, видео нет как в других вариантах.
Почему так ?
Додано: Чет 07 лис, 2024 13:59
В ніч, ні одна притомна керуюча компанія, чи ОСББ опалення не запускає. Тим більше що перекрити крани у теплопункті на поверсі можуть і мешканці, це не складно.
Після 2000, дуже багато новобудов, це мільйони квадратних метрів житла.
Додано: Чет 07 лис, 2024 14:04
Re: Коли розпочнеться добудова недобудов?))
Воно все було б так - і квартири за 32місяці повномасштабки мали б знизитись хоча б на половину(а то і більше)
Але це з погляду простого народу/пересічних, в яких грошей не додалось... + багато виїхало...
Але!!!
Але незбагненного масштабу хабарі лікарям-влк, тцкашникам, військовим командирам і т. д. + виплати військовим, які на нулі/близько нуля, + виплати родичам загиблих... - це все разом взяте, значно підігрівають ціни на РН!
Один лише пазл не складається в моїй голові - якщо це все☝️ так(а воно - так), то чому й далі більшість незавершених новобудів і далі продовжують стояти замороженими?
І це таке, навіть, у Львові(!!!)
Де, війни "майже немає/майже не відчувається"!
Як так?©
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