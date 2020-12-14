Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:як гарячі пиріжки зараз відлітає совкошлак в центрі з свіжими ремонтами, газом і на нижніх поверхах, під оренду гребуть аж вогонь і ціни 2+ к$
Нема таких цін Гребуть все що дешеве - навіть нахалбуди, все що дорожче 100 тисяч стоіть і не рухається
У этих же Revolution в телеграм за 6 ноября рекламка : Цена 88куе за 43.5 метра с ремонтом Приймаченко 7 . Там 3 минуты метро Зверинец, но уродский внешне панельный хрущ. Квартира на 5м этаже, думаю из 2ком сделали студию, в аренду сдана за 25.000 грн. И главное - без комиссии ) . Наверно 85куе хозяину и 3куе мзда агенции.
kingkongovets написав:як гарячі пиріжки зараз відлітає совкошлак в центрі з свіжими ремонтами, газом і на нижніх поверхах, під оренду гребуть аж вогонь і ціни 2+ к$
Нема таких цін Гребуть все що дешеве - навіть нахалбуди, все що дорожче 100 тисяч стоіть і не рухається
У этих же Revolution в телеграм за 6 ноября рекламка : Цена 88куе за 43.5 метра с ремонтом Приймаченко 7 . Там 3 минуты метро Зверинец, но уродский внешне панельный хрущ. Квартира на 5м этаже, думаю из 2ком сделали студию, в аренду сдана за 25.000 грн. И главное - без комиссии ) . Наверно 85куе хозяину и 3куе мзда агенции.
Хіба сама агенція іі взяла в оренду - таких цін і до війни там не було) Ну а комісія там я думаю тисяч 5)
_Mykola_ написав:В ніч, ні одна притомна керуюча компанія, чи ОСББ опалення не запускає. Тим більше що перекрити крани у теплопункті на поверсі можуть і мешканці, це не складно. Після 2000, дуже багато новобудов, це мільйони квадратних метрів житла.
В теории то так, а на практике три этажа затоплено в хлам.Строители сняли батарею, подачу перекрыли, а обратку нет.Так там тупо бассейн был.Этажем ниже никого не было - рабочий день.Еще этажем ниже перекрыть то перекрыли верхний, но сами ж понимаете толку от этого ноль .Пока раздуплились у кого это ещё два этажа залило.
Ну и даже после перекрытия такого бассейна оно всё равно всё это стекает ещё часа два при том что ведрами выгребали.
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 07 лис, 2024 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Воно все було б так - і квартири за 32місяці повномасштабки мали б знизитись хоча б на половину(а то і більше) Але це з погляду простого народу/пересічних, в яких грошей не додалось... + багато виїхало... Але!!! Але незбагненного масштабу хабарі лікарям-влк, тцкашникам, військовим командирам і т. д. + виплати військовим, які на нулі/близько нуля, + виплати родичам загиблих... - це все разом взяте, значно підігрівають ціни на РН!
Один лише пазл не складається в моїй голові - якщо це все☝️ так(а воно - так), то чому й далі більшість незавершених новобудів і далі продовжують стояти замороженими? І це таке, навіть, у Львові(!!!) Де, війни "майже немає/майже не відчувається"!
Ну те что хабари берут,они не идиоты. Правильный путь-накрасти и втекти,а не сдуру накупить недвиги,которую потом заберут. Далеко ходить не нужно-одиозный Борисов. Вроде и в Испании достали его виллу. Думаю,переводят в крипту и потом вынырнут там,откуда выдачи нет. Выплаты за погибшего-знаю одних таких.Купили квартиру в Болгарии.Решение ортодоксальное,риск отсутствует, в отличии от перегретой недвиги в Польше+ всегда можно там жить самому+ относительно схожий менталитет. Людям с Востока Украины проще ужиться в условных Болгариях/Сербиях/Молдовах чем на Западе Украины или в Польше.
А сейчас многие делают в совкофонде приличные ремонты чтоб продать/сдать(ну кроме моих любимых локаций)??? Сколько ж тот ремонт потянет на моменте и кто его руками вджобывать то будет??? Или по 2куе/метр идут сталинки на Бессарабке?