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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12062120631206412065>
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:11

  cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:як гарячі пиріжки зараз відлітає совкошлак в центрі з свіжими ремонтами, газом і на нижніх поверхах, під оренду гребуть аж вогонь і ціни 2+ к$

Нема таких цін
Гребуть все що дешеве - навіть нахалбуди, все що дорожче 100 тисяч стоіть і не рухається


У этих же Revolution в телеграм за 6 ноября рекламка :
Цена 88куе за 43.5 метра с ремонтом Приймаченко 7 .
Там 3 минуты метро Зверинец, но уродский внешне панельный хрущ.
Квартира на 5м этаже, думаю из 2ком сделали студию, в аренду сдана за 25.000 грн.
И главное - без комиссии ) . Наверно 85куе хозяину и 3куе мзда агенции.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  kingkongovets написав:звіт «маленької, але гордої» АН за жовтень:
15. Харківське шосе 158: двокімнатна з ремонтом за 60.000


Видел эту квартиру на olx и насколько помню агентство было другое.
Уже неактивная, но на бомбере еще есть .
https://ua.m2bomber.com/obj/1277208019/ ... komu-sosse

В отчете Revolution только фоточки, видео нет как в других вариантах.
Почему так ?
тю, так ви у них би й запитали
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 14:38

  vladimir07 написав:
  cherchiltank написав:
  kingkongovets написав:як гарячі пиріжки зараз відлітає совкошлак в центрі з свіжими ремонтами, газом і на нижніх поверхах, під оренду гребуть аж вогонь і ціни 2+ к$

Нема таких цін
Гребуть все що дешеве - навіть нахалбуди, все що дорожче 100 тисяч стоіть і не рухається


У этих же Revolution в телеграм за 6 ноября рекламка :
Цена 88куе за 43.5 метра с ремонтом Приймаченко 7 .
Там 3 минуты метро Зверинец, но уродский внешне панельный хрущ.
Квартира на 5м этаже, думаю из 2ком сделали студию, в аренду сдана за 25.000 грн.
И главное - без комиссии ) . Наверно 85куе хозяину и 3куе мзда агенции.

Хіба сама агенція іі взяла в оренду - таких цін і до війни там не було)
Ну а комісія там я думаю тисяч 5)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:07

  _Mykola_ написав:В ніч, ні одна притомна керуюча компанія, чи ОСББ опалення не запускає. Тим більше що перекрити крани у теплопункті на поверсі можуть і мешканці, це не складно. :)
Після 2000, дуже багато новобудов, це мільйони квадратних метрів житла.


В теории то так, а на практике три этажа затоплено в хлам.Строители сняли батарею, подачу перекрыли, а обратку нет.Так там тупо бассейн был.Этажем ниже никого не было - рабочий день.Еще этажем ниже перекрыть то перекрыли верхний, но сами ж понимаете толку от этого ноль :) .Пока раздуплились у кого это ещё два этажа залило.

Ну и даже после перекрытия такого бассейна оно всё равно всё это стекает ещё часа два при том что ведрами выгребали.
Востаннє редагувалось посетитель в Чет 07 лис, 2024 15:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

cherchiltank написав:Хіба сама агенція іі взяла в оренду - таких цін і до війни там не було)
Ну а комісія там я думаю тисяч 5)
ти дивився ролик з той хати?
якби ти в себе на Малевича зробив би таке наповнення як там - здав би як мінімум не дешевше

ще раз, для пригальмовуючих - гарні ремонти, навіть у відвертому совкошлаці, а особливо «перші здачі» дають дуже велику рентабельність, чим користуються рили, розповідаючи про «орендні бізнеси»

навіть в нахалбудах свіжакові ремонти можна за пристойні гроші в оренду втюхати, поки свіже і невбите

а для власників бабушатників, аеродромів та ремонтів 10+ років дійсно нічого веселого зараз нема і там орендарі вже виставляють умови

зи: в комерції якщо шо теж зараз невесело мʼяко кажучі, але якщо правильний стріт рітейл ще якось та дихає, то наприклад трц та офісні центри і взагалі офісна нерухомість зараз тупо на підсосі
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:22

  Успіх написав:
  Frant написав:- приготуватись!
Дорожай на марші!
Воно все було б так - і квартири за 32місяці повномасштабки мали б знизитись хоча б на половину(а то і більше)
Але це з погляду простого народу/пересічних, в яких грошей не додалось... + багато виїхало...
Але!!!
Але незбагненного масштабу хабарі лікарям-влк, тцкашникам, військовим командирам і т. д. + виплати військовим, які на нулі/близько нуля, + виплати родичам загиблих... - це все разом взяте, значно підігрівають ціни на РН!

Один лише пазл не складається в моїй голові - якщо це все☝️ так(а воно - так), то чому й далі більшість незавершених новобудів і далі продовжують стояти замороженими?
І це таке, навіть, у Львові(!!!)
Де, війни "майже немає/майже не відчувається"!

Як так?©


Ну те что хабари берут,они не идиоты. Правильный путь-накрасти и втекти,а не сдуру накупить недвиги,которую потом заберут. Далеко ходить не нужно-одиозный Борисов. Вроде и в Испании достали его виллу. Думаю,переводят в крипту и потом вынырнут там,откуда выдачи нет.
Выплаты за погибшего-знаю одних таких.Купили квартиру в Болгарии.Решение ортодоксальное,риск отсутствует, в отличии от перегретой недвиги в Польше+ всегда можно там жить самому+ относительно схожий менталитет.
Людям с Востока Украины проще ужиться в условных Болгариях/Сербиях/Молдовах чем на Западе Украины или в Польше.
Velz
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:22

  Успіх написав:Один лише пазл не складається в моїй голові - якщо це все☝️ так(а воно - так), то чому й далі більшість незавершених новобудів і далі продовжують стояти замороженими?
І це таке, навіть, у Львові(!!!)
Де, війни "майже немає/майже не відчувається"!
Як так?©


Объекты бросают конторы, которые соскамились или обанкротились.
Как и кто будет достраивать если себестоимость космическая и проблемы с набором рабочих ?
Востаннє редагувалось vladimir07 в Чет 07 лис, 2024 15:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:26

  kingkongovets написав:
cherchiltank написав:Хіба сама агенція іі взяла в оренду - таких цін і до війни там не було)
Ну а комісія там я думаю тисяч 5)
ти дивився ролик з той хати?
якби ти в себе на Малевича зробив би таке наповнення як там - здав би як мінімум не дешевше

ще раз, для пригальмовуючих - гарні ремонти, навіть у відвертому совкошлаці, а особливо «перші здачі» дають дуже велику рентабельність, чим користуються рили, розповідаючи про «орендні бізнеси»

навіть в нахалбудах свіжакові ремонти можна за пристойні гроші в оренду втюхати, поки свіже і невбите

а для власників бабушатників, аеродромів та ремонтів 10+ років дійсно нічого веселого зараз нема і там орендарі вже виставляють умови

зи: в комерції якщо шо теж зараз невесело мʼяко кажучі, але якщо правильний стріт рітейл ще якось та дихає, то наприклад трц та офісні центри і взагалі офісна нерухомість зараз тупо на підсосі

Яка різниця який ремонт в квартирі якщо підізд засцяний чи в ньому дивуть алкаші?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:32

  cherchiltank написав:Яка різниця який ремонт в квартирі якщо підізд засцяний чи в ньому дивуть алкаші?)

Если три минуты от Дружбы Народов то шлак хорошо идет в аренду.
По поводу засцяний и алкаши - преувеличиваете, не факт совершенно.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:36

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А сейчас многие делают в совкофонде приличные ремонты чтоб продать/сдать(ну кроме моих любимых локаций)???
Сколько ж тот ремонт потянет на моменте и кто его руками вджобывать то будет???
Или по 2куе/метр идут сталинки на Бессарабке?
барабашов
 
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