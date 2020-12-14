Додано: Чет 07 лис, 2024 15:07

_Mykola_ написав: В ніч, ні одна притомна керуюча компанія, чи ОСББ опалення не запускає. Тим більше що перекрити крани у теплопункті на поверсі можуть і мешканці, це не складно.

Після 2000, дуже багато новобудов, це мільйони квадратних метрів житла. В ніч, ні одна притомна керуюча компанія, чи ОСББ опалення не запускає. Тим більше що перекрити крани у теплопункті на поверсі можуть і мешканці, це не складно.Після 2000, дуже багато новобудов, це мільйони квадратних метрів житла.

В теории то так, а на практике три этажа затоплено в хлам.Строители сняли батарею, подачу перекрыли, а обратку нет.Так там тупо бассейн был.Этажем ниже никого не было - рабочий день.Еще этажем ниже перекрыть то перекрыли верхний, но сами ж понимаете толку от этого ноль.Пока раздуплились у кого это ещё два этажа залило.Ну и даже после перекрытия такого бассейна оно всё равно всё это стекает ещё часа два при том что ведрами выгребали.