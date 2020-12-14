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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2024 15:38
vladimir07 написав:
cherchiltank написав:
Яка різниця який ремонт в квартирі якщо підізд засцяний чи в ньому дивуть алкаші?)
Если три минуты от Дружбы Народов то шлак хорошо идет в аренду.
По поводу засцяний и алкаши - преувеличиваете, не факт совершенно.
Эти 56метров в захламленной квартире за 60куе почём реально сдать, тысяч 14-15?
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барабашов
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:39
барабашов написав:А сейчас многие делают в совкофонде приличные ремонты чтоб продать/сдать(ну кроме моих любимых локаций)???
Сколько ж тот ремонт потянет на моменте и кто его руками вджобывать то будет???
Или по 2куе/метр идут сталинки на Бессарабке?
сталінки на Бессарабці з пристойними ремонтами по 3+к$
а ті хто робить ремонти в нормальних локаціях старого фонду та ще й з газовими колонками - тупо красені
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:46
может у кого-то есть норм бригады по ремонту, киньте контакты в личку, заранее спасибо
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:53
посетитель написав: _Mykola_ написав:
В ніч, ні одна притомна керуюча компанія, чи ОСББ опалення не запускає. Тим більше що перекрити крани у теплопункті на поверсі можуть і мешканці, це не складно.
Після 2000, дуже багато новобудов, це мільйони квадратних метрів житла.
В теории то так, а на практике три этажа затоплено в хлам.Строители сняли батарею, подачу перекрыли, а обратку нет.Так там тупо бассейн был.Этажем ниже никого не было - рабочий день.Еще этажем ниже перекрыть то перекрыли верхний, но сами ж понимаете толку от этого ноль
.Пока раздуплились у кого это ещё два этажа залило.
Ну и даже после перекрытия такого бассейна оно всё равно всё это стекает ещё часа два при том что ведрами выгребали.
Дивно, на нових батареях, плоских металічних, які найчастіше використовуються, як правило один вузел під'єднання, на якому шестигранником перекривається відразу подача і обратка.
При запуску опалення, поквартирно йде відкривання подачі і обратки, паралельно йде контроль підкачки води, якщо підкачка занадто велика, то зупиняють насоси і шукають причину, це якщо відповідально підходити до запуску системи опалення будинку. У сучасних будинках з горизонтальною системою, вимірювальні системи дозволяють контролювати цей процес.
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