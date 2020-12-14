Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Яка різниця який ремонт в квартирі якщо підізд засцяний чи в ньому дивуть алкаші?)
Если три минуты от Дружбы Народов то шлак хорошо идет в аренду. По поводу засцяний и алкаши - преувеличиваете, не факт совершенно.
Мене навіть сам вигляд парадних в панельках вбиває, про ліфти мовчу - але може то я балуваний)
Вас важко зрозуміти: з одного боку топите за обвал. З іншого - не сприймаєте радянську вторинку. Проте в ситуації перманентного обвалу нічого іншого на ринку не може з'являтись. Тетріс па3К за метр - це аномалія. Якщо будувати його зараз, то 3К, скоріше за все, буде близько до його собівартості.
барабашов написав:А сейчас многие делают в совкофонде приличные ремонты чтоб продать/сдать(ну кроме моих любимых локаций)??? Сколько ж тот ремонт потянет на моменте и кто его руками вджобывать то будет??? Или по 2куе/метр идут сталинки на Бессарабке?
сталінки на Бессарабці з пристойними ремонтами по 3+к$
В Печерському районі пропонується в оренду 610 квартир, з яких сегмент 2000-7000 дол/міс - це 50 (п,ятдесят) квартир, тобто лише 8,2%. Всього навсього. Решта орендних квартир (91,2%) - дешевші квартири (від 238 до 1999 дол/міс), причому сегмент до 500 дол/міс - 65 квартир (10,7%).