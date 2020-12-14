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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12064120651206612067
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Andrey2512 написав:А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.

Новомодные ЖК — термитники.
Кожному своє - так було написано на воротях Бухєнвальда (с)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кончайте про отопление. Бывает топит при первом запуске нового дома и то, сейчас всё проверяют давлением. Потом чисто по тупняку строителей очень редко. От дураков большинство батарей перекрываются и на коллекторе и на вводе в батарею на фитинге
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:26

Andrey2512 написав:А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.

Новомодные ЖК — термитники.

винтажный запах мочи в парадном?)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:29

  Andrey2512 написав:А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.

Новомодные ЖК — термитники.

Мне нравится ламповая такая вонь сырости и обоссаные углы. И зелёная краска.
Бывает, приходишь в термитник, там где люстры с лампами Эдисона, диван при входе, декор, ёлка с красными игрушками и, действительно, блевать хочется))
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 21:51

  Бетон написав:
  Andrey2512 написав:А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.

Новомодные ЖК — термитники.

Мне нравится ламповая такая вонь сырости и обоссаные углы. И зелёная краска.
Бывает, приходишь в термитник, там где люстры с лампами Эдисона, диван при входе, декор, ёлка с красными игрушками и, действительно, блевать хочется))

Зато в обосцаных подъездах все жители родные и понятные, алкаши и тп . Придолбается, пошлёшь накуй и все.
А то в этих модных мопах нарвешься на какого-нибудь мажора, по судам затаскают.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:15

  Бетон написав:Кончайте про отопление. Бывает топит при первом запуске нового дома и то, сейчас всё проверяют давлением. Потом чисто по тупняку строителей очень редко. От дураков большинство батарей перекрываются и на коллекторе и на вводе в батарею на фитинге

Для цього треба зрозуміти яка квартира всіх затоплює) зазвичай простіше перекрити стояк що і робиться)
Хоча тобі фантазьору досить і фітингів)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:17

  Прохожий написав:
Andrey2512 написав:А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.

Новомодные ЖК — термитники.

винтажный запах мочи в парадном?)

А також місця для куріння між поверхами)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:19

  Бетон написав:
  Andrey2512 написав:А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.

Новомодные ЖК — термитники.

Мне нравится ламповая такая вонь сырости и обоссаные углы. И зелёная краска.
Бывает, приходишь в термитник, там где люстры с лампами Эдисона, диван при входе, декор, ёлка с красными игрушками и, действительно, блевать хочется))

Лампи елісона це звісно шик блиск і красота)
Але повірте - через 10 років будь-яке парадне вимагає оновлення - хоча в тетрісі мені сподобалося, але там ще 10 років не процшло)
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:23

  Прохожий написав:
Andrey2512 написав:А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.

Новомодные ЖК — термитники.

винтажный запах мочи в парадном?)

В прелести проданной в 2008м по 5куе/метр на Рейтарской этот запах покупанов очаровал?
барабашов
 
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