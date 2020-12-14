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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лис, 2024 22:54
Frant написав: airmax78 написав: cherchiltank написав:
Вас важко зрозуміти: з одного боку топите за обвал. З іншого - не сприймаєте радянську вторинку. Проте в ситуації перманентного обвалу нічого іншого на ринку не може з'являтись.
Абсолютно вірно!
Більше того, в Києві колосальний надлишок житла, особливо елітного.
Тому воно дешевшає і буде дешевшати.
Примерно в 2019 -2021 соотношение цены модного новостроя достиг таких цифр, что я не смог удержатся от перевода капитала в совкошлак. Сейчас жалею что больше не перевел.
Верните Первого, он индикатор - наоборот.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 22:59
Примат написав:
может у кого-то есть норм бригады по ремонту, киньте контакты в личку, заранее спасибо
Дружище, с рабочими руками сейчас звиздец.
Мастера говорят - Выезжая к клиенту они жизнью рискуют.
Оттого дофига хотят.
Можно поискать СЗЧешника в розыске. Поселить его в ремонтируемой квартире без выхода на улицу. Думаю многие согласятся так работать за умеренный тариф.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:07
барабашов написав: Прохожий написав:
Andrey2512 написав:А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.
Новомодные ЖК — термитники.
винтажный запах мочи в парадном?)
В прелести проданной в 2008м по 5куе/метр на Рейтарской этот запах покупанов очаровал?
В ці д роки аваль був проданий за мільярд баксів - тож бачили очі що купували)
Доя майбутніх ленлордів є така інформація - 1 однокімнатна квартира в 10 хаилинах від метро в 2013 році була 600 баксів - і це звичайний совкрфонд) - ось і порахуйте скільки з урахуванням ініляціі вона повинна коштувати черкз 10 років)
Але вона не коштує навіть тих 600 баксів - це багато про що говорить)
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:33
cherchiltank написав:
В ці д роки аваль був проданий за мільярд баксів - тож бачили очі що купували)
Доя майбутніх ленлордів є така інформація - 1 однокімнатна квартира в 10 хаилинах від метро в 2013 році була 600 баксів - і це звичайний совкрфонд) - ось і порахуйте скільки з урахуванням ініляціі вона повинна коштувати черкз 10 років)
Але вона не коштує навіть тих 600 баксів - це багато про що говорить)
1.Квартир больше, населения меньше.
2.Если человек заикнулся про пасивній доход - он не арендодатель.
3. Из положительного - Чистильщики обуви во все времена в изобилии.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 23:48
Bolt написав: Бетон написав: Andrey2512 написав:
А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.
Новомодные ЖК — термитники.
Мне нравится ламповая такая вонь сырости и обоссаные углы. И зелёная краска.
Бывает, приходишь в термитник, там где люстры с лампами Эдисона, диван при входе, декор, ёлка с красными игрушками и, действительно, блевать хочется))
Зато в обосцаных подъездах все жители родные и понятные, алкаши и тп . Придолбается, пошлёшь накуй и все.
А то в этих модных мопах нарвешься на какого-нибудь мажора, по судам затаскают.
В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:09
Бетон написав:
В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей
Ошибкой была бесплатная приватизация квартир.
Даже в совкошлаке люди купившие квартиру на заработанные деньги имеют иное мышление, чем аборигены получившие квартиры от государства при совке.
Подписан на много груп "жителей дома" "співласникыв ОСББ" "мешканців ЖК" и пр. в совершенно разных сегментах. В совкошлаке рано или поздно появляется фракция аборигенов и фракция купивших за свои деньги.
Очень познавательное сравнение.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:14
UA написав: Бетон написав:
В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей
Ошибкой была бесплатная приватизация квартир.
Даже в совкошлаке люди купившие квартиру на заработанные деньги имеют иное мышление, чем аборигены получившие квартиры от государства при совке.
Подписан на много груп "жителей дома" "співласникыв ОСББ" "мешканців ЖК" и пр. в совершенно разных сегментах. В совкошлаке рано или поздно появляется фракция аборигенов и фракция купивших за свои деньги.
Очень познавательное сравнение.
Всі рано чи пізно перестають платити - це спільна риса)
Але дійсно - ті хто живе по наслєдству перестаютть платити раніше)
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