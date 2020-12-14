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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12065120661206712068
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:54

  Frant написав:
  airmax78 написав:
  cherchiltank написав:Вас важко зрозуміти: з одного боку топите за обвал. З іншого - не сприймаєте радянську вторинку. Проте в ситуації перманентного обвалу нічого іншого на ринку не може з'являтись.

Абсолютно вірно!
Більше того, в Києві колосальний надлишок житла, особливо елітного.
Тому воно дешевшає і буде дешевшати.

Примерно в 2019 -2021 соотношение цены модного новостроя достиг таких цифр, что я не смог удержатся от перевода капитала в совкошлак. Сейчас жалею что больше не перевел.
Верните Первого, он индикатор - наоборот.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:59

  Примат написав:может у кого-то есть норм бригады по ремонту, киньте контакты в личку, заранее спасибо

Дружище, с рабочими руками сейчас звиздец.
Мастера говорят - Выезжая к клиенту они жизнью рискуют.
Оттого дофига хотят.
Можно поискать СЗЧешника в розыске. Поселить его в ремонтируемой квартире без выхода на улицу. Думаю многие согласятся так работать за умеренный тариф.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:07

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
Andrey2512 написав:А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.

Новомодные ЖК — термитники.

винтажный запах мочи в парадном?)

В прелести проданной в 2008м по 5куе/метр на Рейтарской этот запах покупанов очаровал?

В ці д роки аваль був проданий за мільярд баксів - тож бачили очі що купували)
Доя майбутніх ленлордів є така інформація - 1 однокімнатна квартира в 10 хаилинах від метро в 2013 році була 600 баксів - і це звичайний совкрфонд) - ось і порахуйте скільки з урахуванням ініляціі вона повинна коштувати черкз 10 років)
Але вона не коштує навіть тих 600 баксів - це багато про що говорить)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:33

  cherchiltank написав:В ці д роки аваль був проданий за мільярд баксів - тож бачили очі що купували)
Доя майбутніх ленлордів є така інформація - 1 однокімнатна квартира в 10 хаилинах від метро в 2013 році була 600 баксів - і це звичайний совкрфонд) - ось і порахуйте скільки з урахуванням ініляціі вона повинна коштувати черкз 10 років)
Але вона не коштує навіть тих 600 баксів - це багато про що говорить)

1.Квартир больше, населения меньше.
2.Если человек заикнулся про пасивній доход - он не арендодатель.
3. Из положительного - Чистильщики обуви во все времена в изобилии.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 23:48

  Bolt написав:
  Бетон написав:
  Andrey2512 написав:А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.

Новомодные ЖК — термитники.

Мне нравится ламповая такая вонь сырости и обоссаные углы. И зелёная краска.
Бывает, приходишь в термитник, там где люстры с лампами Эдисона, диван при входе, декор, ёлка с красными игрушками и, действительно, блевать хочется))

Зато в обосцаных подъездах все жители родные и понятные, алкаши и тп . Придолбается, пошлёшь накуй и все.
А то в этих модных мопах нарвешься на какого-нибудь мажора, по судам затаскают.

В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:09

  Бетон написав:В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей

Ошибкой была бесплатная приватизация квартир.
Даже в совкошлаке люди купившие квартиру на заработанные деньги имеют иное мышление, чем аборигены получившие квартиры от государства при совке.
Подписан на много груп "жителей дома" "співласникыв ОСББ" "мешканців ЖК" и пр. в совершенно разных сегментах. В совкошлаке рано или поздно появляется фракция аборигенов и фракция купивших за свои деньги.
Очень познавательное сравнение.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:14

  UA написав:
  Бетон написав:В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей

Ошибкой была бесплатная приватизация квартир.
Даже в совкошлаке люди купившие квартиру на заработанные деньги имеют иное мышление, чем аборигены получившие квартиры от государства при совке.
Подписан на много груп "жителей дома" "співласникыв ОСББ" "мешканців ЖК" и пр. в совершенно разных сегментах. В совкошлаке рано или поздно появляется фракция аборигенов и фракция купивших за свои деньги.
Очень познавательное сравнение.

Всі рано чи пізно перестають платити - це спільна риса)
Але дійсно - ті хто живе по наслєдству перестаютть платити раніше)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 00:26

  cherchiltank написав:
  UA написав:Ошибкой была бесплатная приватизация квартир.
Даже в совкошлаке люди купившие квартиру на заработанные деньги имеют иное мышление, чем аборигены получившие квартиры от государства при совке.
Подписан на много груп "жителей дома" "співласникыв ОСББ" "мешканців ЖК" и пр. в совершенно разных сегментах. В совкошлаке рано или поздно появляется фракция аборигенов и фракция купивших за свои деньги.
Очень познавательное сравнение.

Всі рано чи пізно перестають платити - це спільна риса)
Але дійсно - ті хто живе по наслєдству перестаютть платити раніше)

Комуналку как раз сознательно (имея деньги) системно не платят купившие за свои и сделавшие хорошие ремонты. Потому что в банке эти деньги держать резоннее.
Аборигены (если не алко - нарко - психо) платят как зайки.
Разница в совершенно разной реакции на одни и те же события.
Бедные любят все "по приколу". Не решить проблему, а пошутить, поприкалыватся.
Более состоятельные сухо обсуждают возможности решения вопроса.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 01:12

  UA написав:
  cherchiltank написав:
  UA написав:Ошибкой была бесплатная приватизация квартир.
Даже в совкошлаке люди купившие квартиру на заработанные деньги имеют иное мышление, чем аборигены получившие квартиры от государства при совке.
Подписан на много груп "жителей дома" "співласникыв ОСББ" "мешканців ЖК" и пр. в совершенно разных сегментах. В совкошлаке рано или поздно появляется фракция аборигенов и фракция купивших за свои деньги.
Очень познавательное сравнение.

Всі рано чи пізно перестають платити - це спільна риса)
Але дійсно - ті хто живе по наслєдству перестаютть платити раніше)

Комуналку как раз сознательно (имея деньги) системно не платят купившие за свои и сделавшие хорошие ремонты. Потому что в банке эти деньги держать резоннее.
Аборигены (если не алко - нарко - психо) платят как зайки.
Разница в совершенно разной реакции на одни и те же события.
Бедные любят все "по приколу". Не решить проблему, а пошутить, поприкалыватся.
Более состоятельные сухо обсуждают возможности решения вопроса.

В мене багато обєктів по києву - не платять всі)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 08:10

  cherchiltank написав:мене багато обєктів по києву - не платять всі)

Якась специфічна публіка і специфічні будинки. А де жорсткі управляючі кампанії, про які пишуть рили новобудівці?

Як правило, більша частина мешканців платить, більш менш постійно, навіть в анархо-феодальній країні.
Frant
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