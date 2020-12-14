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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:00
Frant написав: Бетон написав:
Платять всі. Пачка боржників, судове рішення, приватний виконавець, блок рахунку і платять швидко. УК відразу пару сотень боргів за раз подає
Чому в інших країнах проблема неплатежів - начисто відсутня?
Чому бидлячі уроди за 33 роки не вирішили цб проблему?
Тому що там суспільство придатне до виживання. А в нас офіційна пенсія менше мінімуму фізіологічного виживання людини.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:39
Бетон написав: Frant написав: Бетон написав:
Платять всі. Пачка боржників, судове рішення, приватний виконавець, блок рахунку і платять швидко. УК відразу пару сотень боргів за раз подає
Чому в інших країнах проблема неплатежів - начисто відсутня?
Чому бидлячі уроди за 33 роки не вирішили цб проблему?
Тому що там суспільство придатне до виживання. А в нас офіційна пенсія менше мінімуму фізіологічного виживання людини.
Соціальний договір.
- олігархи приватизують держане майно
- громадяни можуть без наслідків не платити комунальні
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