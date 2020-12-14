Тому що там суспільство придатне до виживання. А в нас офіційна пенсія менше мінімуму фізіологічного виживання людини.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:00
Тому що там суспільство придатне до виживання. А в нас офіційна пенсія менше мінімуму фізіологічного виживання людини.
Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:39
Соціальний договір.
- олігархи приватизують держане майно
- громадяни можуть без наслідків не платити комунальні
Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:33
UA
Это касается только вторички с жэками или где ОСМД представлено не людьми, купившими эту сталинку по 3+куе/метр
Сам столкнулся с тем, что без прибора учёта тепла платишь 39грн/метр за +25 в квартире(2017год и позже), а те кто как то через суд добились установки счётчика ну и вменяемой цены от крышной котельной(на уровне 1.5-1.6кгрн/ГКал) и 10гривен за метр не платили за +21.
Меня так развели на 170кгрн минимум ну и довели до ускоренного выхода с прелести(без мопов)
Причём квартплата была абсолютно реальной, и двухтарифные счётчики всем установили сразу после скачка цен 8 лет назад
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