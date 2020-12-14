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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12066120671206812069
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:00

  Frant написав:
  Бетон написав:Платять всі. Пачка боржників, судове рішення, приватний виконавець, блок рахунку і платять швидко. УК відразу пару сотень боргів за раз подає

Чому в інших країнах проблема неплатежів - начисто відсутня?
Чому бидлячі уроди за 33 роки не вирішили цб проблему?

Тому що там суспільство придатне до виживання. А в нас офіційна пенсія менше мінімуму фізіологічного виживання людини.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:39

  Бетон написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:Платять всі. Пачка боржників, судове рішення, приватний виконавець, блок рахунку і платять швидко. УК відразу пару сотень боргів за раз подає

Чому в інших країнах проблема неплатежів - начисто відсутня?
Чому бидлячі уроди за 33 роки не вирішили цб проблему?

Тому що там суспільство придатне до виживання. А в нас офіційна пенсія менше мінімуму фізіологічного виживання людини.

Соціальний договір.
- олігархи приватизують держане майно
- громадяни можуть без наслідків не платити комунальні
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:33

UA
Это касается только вторички с жэками или где ОСМД представлено не людьми, купившими эту сталинку по 3+куе/метр
Сам столкнулся с тем, что без прибора учёта тепла платишь 39грн/метр за +25 в квартире(2017год и позже), а те кто как то через суд добились установки счётчика ну и вменяемой цены от крышной котельной(на уровне 1.5-1.6кгрн/ГКал) и 10гривен за метр не платили за +21.
Меня так развели на 170кгрн минимум ну и довели до ускоренного выхода с прелести(без мопов)
Причём квартплата была абсолютно реальной, и двухтарифные счётчики всем установили сразу после скачка цен 8 лет назад
барабашов
 
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