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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12067120681206912070>
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:00

  Frant написав:
  Бетон написав:Платять всі. Пачка боржників, судове рішення, приватний виконавець, блок рахунку і платять швидко. УК відразу пару сотень боргів за раз подає

Чому в інших країнах проблема неплатежів - начисто відсутня?
Чому бидлячі уроди за 33 роки не вирішили цб проблему?

Тому що там суспільство придатне до виживання. А в нас офіційна пенсія менше мінімуму фізіологічного виживання людини.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:39

  Бетон написав:
  Frant написав:
  Бетон написав:Платять всі. Пачка боржників, судове рішення, приватний виконавець, блок рахунку і платять швидко. УК відразу пару сотень боргів за раз подає

Чому в інших країнах проблема неплатежів - начисто відсутня?
Чому бидлячі уроди за 33 роки не вирішили цб проблему?

Тому що там суспільство придатне до виживання. А в нас офіційна пенсія менше мінімуму фізіологічного виживання людини.

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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:33

UA
Это касается только вторички с жэками или где ОСМД представлено не людьми, купившими эту сталинку по 3+куе/метр
Сам столкнулся с тем, что без прибора учёта тепла платишь 39грн/метр за +25 в квартире(2017год и позже), а те кто как то через суд добились установки счётчика ну и вменяемой цены от крышной котельной(на уровне 1.5-1.6кгрн/ГКал) и 10гривен за метр не платили за +21.
Меня так развели на 170кгрн минимум ну и довели до ускоренного выхода с прелести(без мопов)
Причём квартплата была абсолютно реальной, и двухтарифные счётчики всем установили сразу после скачка цен 8 лет назад
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:57

  Бетон написав:В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей


Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  Бетон написав:В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей


Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.
Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:17

  Faceless написав:
vladimir07 написав:
  Бетон написав:В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей


Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.
Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати

Ще є пожежні сходи на яких зустріти сусідів майже неможливо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

airmax78 написав:
  Faceless написав:
vladimir07 написав:
Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.
Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати

Ще є пожежні сходи на яких зустріти сусідів майже неможливо.

Це поки блекаутів нема
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:24

  Faceless написав:Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати


Под соседями подразумеваете только свой этаж, все остальные не соседи ?
И непонятно чем "хорошие ЖК" отличаются от обычной девятиэтажки, в которой тоже лифт есть и 4 квартиры (немного) на этаже ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:25

  Faceless написав:
vladimir07 написав:
Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.
Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати

Зараз є окремі чоловіки 25-60 що по півроку на вулицю не виходять :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

UA написав:
  Faceless написав:
vladimir07 написав:
Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.
Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати

Зараз є окремі чоловіки 25-60 що по півроку на вулицю не виходять :mrgreen:
Думаю то теж перебільшено. Так можна мохом порости
Faceless
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  #<1 ... 12067120681206912070>
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