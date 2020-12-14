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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лис, 2024 12:00
Frant написав: Бетон написав:
Платять всі. Пачка боржників, судове рішення, приватний виконавець, блок рахунку і платять швидко. УК відразу пару сотень боргів за раз подає
Чому в інших країнах проблема неплатежів - начисто відсутня?
Чому бидлячі уроди за 33 роки не вирішили цб проблему?
Тому що там суспільство придатне до виживання. А в нас офіційна пенсія менше мінімуму фізіологічного виживання людини.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 13:39
Бетон написав: Frant написав: Бетон написав:
Платять всі. Пачка боржників, судове рішення, приватний виконавець, блок рахунку і платять швидко. УК відразу пару сотень боргів за раз подає
Чому в інших країнах проблема неплатежів - начисто відсутня?
Чому бидлячі уроди за 33 роки не вирішили цб проблему?
Тому що там суспільство придатне до виживання. А в нас офіційна пенсія менше мінімуму фізіологічного виживання людини.
Соціальний договір.
- олігархи приватизують держане майно
- громадяни можуть без наслідків не платити комунальні
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UA
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:33
UA
Это касается только вторички с жэками или где ОСМД представлено не людьми, купившими эту сталинку по 3+куе/метр
Сам столкнулся с тем, что без прибора учёта тепла платишь 39грн/метр за +25 в квартире(2017год и позже), а те кто как то через суд добились установки счётчика ну и вменяемой цены от крышной котельной(на уровне 1.5-1.6кгрн/ГКал) и 10гривен за метр не платили за +21.
Меня так развели на 170кгрн минимум ну и довели до ускоренного выхода с прелести(без мопов)
Причём квартплата была абсолютно реальной, и двухтарифные счётчики всем установили сразу после скачка цен 8 лет назад
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 15:57
Бетон написав:
В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей
Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.
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vladimir07
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:11
vladimir07 написав:
Бетон написав:
В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей
Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.
Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати
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Faceless
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:17
Faceless написав: vladimir07 написав:
Бетон написав:
В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей
Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.
Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати
Ще є пожежні сходи на яких зустріти сусідів майже неможливо.
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airmax78
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:19
airmax78 написав: Faceless написав:
vladimir07 написав:
Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.
Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати
Ще є пожежні сходи на яких зустріти сусідів майже неможливо.
Це поки блекаутів нема
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Faceless
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:24
Faceless написав:
Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати
Под соседями подразумеваете только свой этаж, все остальные не соседи ?
И непонятно чем "хорошие ЖК" отличаются от обычной девятиэтажки, в которой тоже лифт есть и 4 квартиры (немного) на этаже ?
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vladimir07
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:25
Faceless написав:
vladimir07 написав:
Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.
Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати
Зараз є окремі чоловіки 25-60 що по півроку на вулицю не виходять
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UA
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:34
UA написав: Faceless написав:
vladimir07 написав:
Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.
Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати
Зараз є окремі чоловіки 25-60 що по півроку на вулицю не виходять
Думаю то теж перебільшено. Так можна мохом порости
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Faceless
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