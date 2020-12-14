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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12067120681206912070
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  Faceless написав:Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати


Под соседями подразумеваете только свой этаж, все остальные не соседи ?
И непонятно чем "хорошие ЖК" отличаются от обычной девятиэтажки, в которой тоже лифт есть и 4 квартиры (немного) на этаже ?
В звичайної 9 поверхівки зазвичай на виході кпп у вигляді лавочки з бабулями
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:51

  vladimir07 написав:
  Бетон написав:В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.
Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.
По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.
Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей


Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?
Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.

У меня было много квартир. В разных жк. Ну увидел раз в месяц кого-то. "Драсьте" вот и всё общение.

В старых 9, 5 этажках, обязательно какая-то тусня на входе и на площадках.

Я имел ввиду европейский тренд, который реализован в ярославов град: 12 подъездов 24 лифта, у каждого выход в паркинг. В варшаве у меня точно так же- малая этажность, в каждой секции спуск в паркинг. Никто не трётся об тебя ни в лифтах ни в мопах
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 08 лис, 2024 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:54

  Faceless написав:
vladimir07 написав:
  Faceless написав:Не буквально.
Просто коли квартир на поверсі небагато, достатньо ліфтів, ймовірність зустріти сусідів реально низька. Я навіть своїх можу місяцями не зустрічати


Под соседями подразумеваете только свой этаж, все остальные не соседи ?
И непонятно чем "хорошие ЖК" отличаются от обычной девятиэтажки, в которой тоже лифт есть и 4 квартиры (немного) на этаже ?
В звичайної 9 поверхівки зазвичай на виході кпп у вигляді лавочки з бабулями

В чем смысл не видеть соседей?
Социопатия?

Мне важно не слышать соседей в квартире.
А поздороваться и перекинутся парой фраз проблем нет.
Какое то очень странное преимущество новостроя. Тем более что 99% киевских новостроек муравейники.
Новостроя с 6 квартир на этаже очень мало. 8-9-12... квартир на этаже.
Если ориентироваться на этот параметр то панелька совкошлак 4 квартиры на этаже 9 этажей это элитное жилье.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А зачем тогда миллионы людей покупают дома? Подальше от шума?
Люди приходят домой отдыхать. И встречи с соседями, всякие тёрки это вынужденые, а не желаемые события.
Если мне хочется общения, я выйду на территорию, где гуляют соседи и там пообщаюсь.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:02

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:В чем смысл не видеть соседей?
Социопатия?

Ну то до Бетона. Я лише констатую факт, що зустрічаєш сусідів нечасто.
Як на мене сусідів треба принаймні знати (неважливо, мова про вартиру чи будинок) і бажано мати гарні стосунки. Може бути в нагоді в найнесподіваніші моменти.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 17:05

  Бетон написав:А зачем тогда миллионы людей покупают дома? Подальше от шума?

В Украине частный дом это следующий этап после новостроя.
Если конечно финансы позволяют.
Стремится не видеть соседей, и при этом слышать их в своей квартире это как то странно для меня. Тему уровня звукоизоляции в новострое поднимать не надо, достаточно почитать домовые чаты.
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  #<1 ... 12067120681206912070
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