Додано: П'ят 08 лис, 2024 16:51

vladimir07 написав: Бетон написав: В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.

Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.

По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.

Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей В хорошем жк соседи никогда не видят друг друга. Секции, в каждой спуск в паркинг. Мало квартир на этаже. Так строится и Европа.Это не общага, а советские походы за солью в прошлом.По своему жизненному опыту знаю, что не нужно знакомиться с соседями.Никто вас никуда не затаскает. Среди состоятельных людей (казнокрады не в счёт) больше приличных, ценящих и своё и ваше время, людей



Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?

Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить. Расскажите технологию как не видеть соседей в "хороших ЖК", ходить в плаще-невидимке ?Вход-выход в парадное или паркинг, хождение по этажу пусть только своему, передвижение в лифте - все это предполагает возможность кого-то встретить.

У меня было много квартир. В разных жк. Ну увидел раз в месяц кого-то. "Драсьте" вот и всё общение.В старых 9, 5 этажках, обязательно какая-то тусня на входе и на площадках.Я имел ввиду европейский тренд, который реализован в ярославов град: 12 подъездов 24 лифта, у каждого выход в паркинг. В варшаве у меня точно так же- малая этажность, в каждой секции спуск в паркинг. Никто не трётся об тебя ни в лифтах ни в мопах