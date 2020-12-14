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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12068120691207012071
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ухилянти - ще ті соціопати)

а я дуже ціную вітання і смолтоки з сусідами і знайомими на районі

з сусідами абсолютно необовʼязково щоденно терти шкуру та місити слину, але знати їх необхідно і можливість до них в потрібний момент звернутись - безцінна
kingkongovets
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  #<1 ... 12068120691207012071
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