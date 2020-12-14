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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:05
ухилянти - ще ті соціопати)
а я дуже ціную вітання і смолтоки з сусідами і знайомими на районі
з сусідами абсолютно необовʼязково щоденно терти шкуру та місити слину, але знати їх необхідно і можливість до них в потрібний момент звернутись - безцінна
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kingkongovets
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 20:53
Wirująświatła
комментировать запах их борща или просмотренный фильм. Типа голосового чата рулетки, вы никогда друг друга не видели но знаете друг о друге всё.
Так ось ти який, високий EQ.
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Hotab
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:04
Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...
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Frant
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:09
барабашов написав: Прохожий написав:
Andrey2512 написав:А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.
Новомодные ЖК — термитники.
винтажный запах мочи в парадном?)
В прелести проданной в 2008м по 5куе/метр на Рейтарской этот запах покупанов очаровал?
не в 2008м а в 2007м
не на Рейтарской а на Прорезной
немного дороже чем ПА5куе)
и да, запаха мочи там не было а была акуенная винтажная плитка на полу в МОПе...
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:14
Frant написав:
Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...
По чём пан доцент квартирки сдаёт ?
По 1000 грн в месяц, без учёта комуналки чи дороже ? )
Горячая вода есть ?
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pesikot
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:18
pesikot написав: Frant написав:
Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...
По чём пан доцент квартирки сдаёт ?
По 1000 грн в месяц, без учёта комуналки чи дороже ? )
Горячая вода есть ?
Ціни Кржн знижуються, в незалежності від того, гавкає чи нявкає, здає квартири чи живе в оренді певний дописувач.
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Frant
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:22
Frant написав: pesikot написав: Frant написав:
Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...
По чём пан доцент квартирки сдаёт ?
По 1000 грн в месяц, без учёта комуналки чи дороже ? )
Горячая вода есть ?
Ціни Кржн знижуються, в незалежності від того, гавкає чи нявкає, здає квартири чи живе в оренді певний дописувач.
Зрозуміло, ціни не знижуєшь )
Просто триндишь )
Продовжуй триндіти, пане дОцент )
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pesikot
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:25
UA написав:
В Украине частный дом это следующий этап после новостроя.
Бетон написав:
А зачем тогда миллионы людей покупают дома? Подальше от шума?
Если конечно финансы позволяют.
Стремится не видеть соседей, и при этом слышать их в своей квартире это как то странно для меня. Тему уровня звукоизоляции в новострое поднимать не надо, достаточно почитать домовые чаты.
ты еще 1й уровень(новострой) в Киеве не прошел походу)))
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:28
kingkongovets написав:
ухилянти - ще ті соціопати)
а я дуже ціную вітання і смолтоки з сусідами і знайомими на районі
з сусідами абсолютно необовʼязково щоденно терти шкуру та місити слину, але знати їх необхідно і можливість до них в потрібний момент звернутись - безцінна
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особенно актуально при жизни в частном доме)
там ценность хороших соседей сложно переоценить)
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:29
Frant написав:
Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...
дайте пару реальных ссылок на предложения
думаю не сложно вам)
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