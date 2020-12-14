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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12069120701207112072>
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 19:05

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

ухилянти - ще ті соціопати)

а я дуже ціную вітання і смолтоки з сусідами і знайомими на районі

з сусідами абсолютно необовʼязково щоденно терти шкуру та місити слину, але знати їх необхідно і можливість до них в потрібний момент звернутись - безцінна
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 20:53

Wirująświatła
комментировать запах их борща или просмотренный фильм. Типа голосового чата рулетки, вы никогда друг друга не видели но знаете друг о друге всё.

Так ось ти який, високий EQ. :P
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:04

Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:09

  барабашов написав:
  Прохожий написав:
Andrey2512 написав:А мне нравится так званый «совкофонд». Есть в этих старых домах что-то уютное и ламповое.

Новомодные ЖК — термитники.

винтажный запах мочи в парадном?)

В прелести проданной в 2008м по 5куе/метр на Рейтарской этот запах покупанов очаровал?

не в 2008м а в 2007м
не на Рейтарской а на Прорезной
немного дороже чем ПА5куе)
и да, запаха мочи там не было а была акуенная винтажная плитка на полу в МОПе...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:14

  Frant написав:Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...

По чём пан доцент квартирки сдаёт ?

По 1000 грн в месяц, без учёта комуналки чи дороже ? )
Горячая вода есть ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:18

  pesikot написав:
  Frant написав:Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...

По чём пан доцент квартирки сдаёт ?

По 1000 грн в месяц, без учёта комуналки чи дороже ? )
Горячая вода есть ?

Ціни Кржн знижуються, в незалежності від того, гавкає чи нявкає, здає квартири чи живе в оренді певний дописувач.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:22

  Frant написав:
  pesikot написав:
  Frant написав:Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...

По чём пан доцент квартирки сдаёт ?

По 1000 грн в месяц, без учёта комуналки чи дороже ? )
Горячая вода есть ?

Ціни Кржн знижуються, в незалежності від того, гавкає чи нявкає, здає квартири чи живе в оренді певний дописувач.

Зрозуміло, ціни не знижуєшь )

Просто триндишь )
Продовжуй триндіти, пане дОцент )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:25

  UA написав:
  Бетон написав:А зачем тогда миллионы людей покупают дома? Подальше от шума?

В Украине частный дом это следующий этап после новостроя.
Если конечно финансы позволяют.
Стремится не видеть соседей, и при этом слышать их в своей квартире это как то странно для меня. Тему уровня звукоизоляции в новострое поднимать не надо, достаточно почитать домовые чаты.

ты еще 1й уровень(новострой) в Киеве не прошел походу)))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:28

  kingkongovets написав:ухилянти - ще ті соціопати)

а я дуже ціную вітання і смолтоки з сусідами і знайомими на районі

з сусідами абсолютно необовʼязково щоденно терти шкуру та місити слину, але знати їх необхідно і можливість до них в потрібний момент звернутись - безцінна

+
особенно актуально при жизни в частном доме)
там ценность хороших соседей сложно переоценить)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:29

  Frant написав:Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...

дайте пару реальных ссылок на предложения
думаю не сложно вам)
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