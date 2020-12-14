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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:32
"❗️Киев оказался перед угрозой блэкаута накануне зимы, – глава Совета Украинской Ассоциации возобновляемой энергетики.
По его словам, для обеспечения аварийного энергоснабжения коммунального хозяйства столицы нужно не менее 150 МВт генерирующих мощностей."
информация из телеграм канала "Киевский Движ"
так себе перспективы
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:38
Прохожий написав: Frant написав:
Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...
дайте пару реальных ссылок на предложения
думаю не сложно вам)
Зайди на лун.уа, на олх чи бомбер.
І власними очима побачить динаміку. Особливо з травня 2024
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 лис, 2024 21:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:40
pesikot
Ти вже з'їв своїх нуреонгів?
Чи тримаєш їх, як живі консерви,и на випадок повторного прихода?
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:46
Frant написав: Прохожий написав: Frant написав:
Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...
дайте пару реальных ссылок на предложения
думаю не сложно вам)
Наймеанизацде на лун.уа, на олх чи бомбер.
І власними очима побачить динаміку. Особливо щ травня 2024
ожидаемый ответ мега"эксперта"
так обычно аргументируют люди не совершившие ни одной сделки в своей жизни
после первой реальной сделки блеяние про "индексы" как правило заканчивается)))
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:54
Прохожий
Можеш вважати, що ціни нерухомості в Києві - ростуть.
Правда, з мінусом.
Народ тікає в усі чотири сторони, подалі від "страны крепких бесхозяйственников". Ну і тотальна бідність як наслідок війни, початок якої дегенеративні уроды проїпали вдребезгі.
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:56
Frant написав:pesikot
Ти вже з'їв своїх нуреонгів?
Чи тримаєш їх, як живі консерви,и на випадок повторного прихода?
У тебе явні приходи кожного ранку, як до графінчика підходишь ))
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pesikot
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Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:58
Frant написав:Прохожий
Можеш вважати, що ціни нерухомості в Києві - ростуть.
Правда, з мінусом.
Народ тікає в усі чотири сторони, подалі від "страны крепких бесхозяйственников". Ну і тотальна бідність як наслідок війни, початок якої дегенеративні уроды проїпали вдребезгі.
А у тебе аренда тільки росте ))
"Везде суббота, а вокруг меня - такой маленький четверг" ))
Есть ещё такой, забиватель окон. У него парадиз в Чабанах и в Виннице
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