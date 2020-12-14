Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:Прохожий Можеш вважати, що ціни нерухомості в Києві - ростуть. Правда, з мінусом. Народ тікає в усі чотири сторони, подалі від "страны крепких бесхозяйственников". Ну і тотальна бідність як наслідок війни, початок якої дегенеративні уроды проїпали вдребезгі.
А у тебе аренда тільки росте ))
"Везде суббота, а вокруг меня - такой маленький четверг" ))
Есть ещё такой, забиватель окон. У него парадиз в Чабанах и в Виннице
Давайте за об'єктивність. Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось. Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все. 55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html
Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує
Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.
Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде. https://ibb.co/Ks0hc1K
Бетон написав:Давайте за об'єктивність. Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось. Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все. 55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html
Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує
Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.
Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде. https://ibb.co/Ks0hc1K
Де обвал? Ніхто нічого не знижує
Грудень 2024 року скоро, ти хочешь виїхати в грудні 2024 року
Нашо тобі купувати
Чи ... О Боже ... ти збрехав про виїзд. Як таке могло бути ?
Бетон написав:Давайте за об'єктивність. Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось. Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все. 55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html
Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує
Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.
Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде. https://ibb.co/Ks0hc1K
Де обвал? Ніхто нічого не знижує
Ну вы ж я так понимаю не новичок в этом.Я уже писАл когда-то, у меня приколы были когда я говорил, ну ок, готов купить, и мне на это отвечали что им ещё надо другую квартиру взамен найти или документы не готовы, а готовить времени нет и т.п. Я к тому что там вполне может оказаться половина сама не знает что хочет, вышла прицениться и т.п.