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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12069120701207112072
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:38

  Прохожий написав:
  Frant написав:Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...

дайте пару реальных ссылок на предложения
думаю не сложно вам)

Зайди на лун.уа, на олх чи бомбер.
І власними очима побачиш динаміку. Особливо з травня 2024
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 лис, 2024 22:11, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:46

  Frant написав:
  Прохожий написав:
  Frant написав:Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...

дайте пару реальных ссылок на предложения
думаю не сложно вам)

Наймеанизацде на лун.уа, на олх чи бомбер.
І власними очима побачить динаміку. Особливо щ травня 2024

ожидаемый ответ мега"эксперта" :mrgreen:
так обычно аргументируют люди не совершившие ни одной сделки в своей жизни
после первой реальной сделки блеяние про "индексы" как правило заканчивается)))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 21:58

  Frant написав:Прохожий
Можеш вважати, що ціни нерухомості в Києві - ростуть.
Правда, з мінусом.
Народ тікає в усі чотири сторони, подалі від "страны крепких бесхозяйственников". Ну і тотальна бідність як наслідок війни, початок якої дегенеративні уроды проїпали вдребезгі.

А у тебе аренда тільки росте ))

"Везде суббота, а вокруг меня - такой маленький четверг" ))

Есть ещё такой, забиватель окон. У него парадиз в Чабанах и в Виннице
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:22

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Давайте за об'єктивність.
Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось.
Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все.
55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html

Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує

Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.

Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде.
https://ibb.co/Ks0hc1K


Де обвал? Ніхто нічого не знижує
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:36

  Бетон написав:Давайте за об'єктивність.
Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось.
Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все.
55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html

Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує

Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.

Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде.
https://ibb.co/Ks0hc1K


Де обвал? Ніхто нічого не знижує

Грудень 2024 року скоро, ти хочешь виїхати в грудні 2024 року

Нашо тобі купувати

Чи ... О Боже ... ти збрехав про виїзд. Як таке могло бути ?

Ти ж чесний, небрехливий ))
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 22:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Сейчас Трамп остановит войну и цены только вверх ))) готовы?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 23:10

  Frant написав:
  Прохожий написав:
  Frant написав:Народ балаболить, а ціни Кржн усе падають...

дайте пару реальных ссылок на предложения
думаю не сложно вам)

Зайди на лун.уа, на олх чи бомбер.
І власними очима побачиш динаміку. Особливо з травня 2024

Зайшов на Лун і дійсно "обвал":
1к. Вторинна -3%, первинна +10%
2к. Вторинна +1%, первинна +10%
За останні півроку.
lejko_vit
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 23:33

  Бетон написав:Давайте за об'єктивність.
Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось.
Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все.
55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html

Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує

Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.

Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде.
https://ibb.co/Ks0hc1K


Де обвал? Ніхто нічого не знижує



Ну вы ж я так понимаю не новичок в этом.Я уже писАл когда-то, у меня приколы были когда я говорил, ну ок, готов купить, и мне на это отвечали что им ещё надо другую квартиру взамен найти или документы не готовы, а готовить времени нет и т.п.
Я к тому что там вполне может оказаться половина сама не знает что хочет, вышла прицениться и т.п.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 23:40

  lejko_vit написав:Зайшов на Лун і дійсно "обвал":
1к. Вторинна -3%, первинна +10%
2к. Вторинна +1%, первинна +10%
За останні півроку.



То что первичка +10% в гривнах верю.Вопрос в другом: ее кто-то вообще покупает сейчас?А так да, цены какие угодно ставить никто не запрещает.
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