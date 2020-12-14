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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12071120721207312074>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:02

  посетитель написав:
  lejko_vit написав:Зайшов на Лун і дійсно "обвал":
1к. Вторинна -3%, первинна +10%
2к. Вторинна +1%, первинна +10%
За останні півроку.



То что первичка +10% в гривнах верю.Вопрос в другом: ее кто-то вообще покупает сейчас?А так да, цены какие угодно ставить никто не запрещает.

Пока отделы продаж не закрыли, первичка считается ещё живой. Пох что не строят.
Скорее всего ловят лоха с Е оселей.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:02

  UA написав:Может пенсии и зп бюджетникам перестанут платить.
тогда всем форумом будем помогать франту выжить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:05

  Бетон написав:Давайте за об'єктивність.
Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось.
Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все.
55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html

Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує

Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.

Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде.
https://ibb.co/Ks0hc1K


Де обвал? Ніхто нічого не знижує

Я б тебя тоже послал с такими предложениями. Цена за готовое на уровне себестоимости.
Только с водой не понял.
Если в кране нет воды, значит выпили ... :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вода в варшавском 2 не подключена уже долго. В этом году, а может и в следующем на ремонты не запустят
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:11

  Бетон написав:Вода в варшавском 2 не подключена уже долго. В этом году, а может и в следующем на ремонты не запустят

тю та вырыли б скважину сделали бювет, территория ж частная? представляю очередь из строителей с канистрами. Главное шоб лифт работал. Больше ничего для ремонта не нужно :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:18

  Бетон написав:Вода в варшавском 2 не подключена уже долго. В этом году, а может и в следующем на ремонты не запустят

Воды нет
Школ нет
Садиков нет
Электричество под вопросом
Инфраструктура будет вся дорогая.
но модные МОПЫ присутствуют.
Мечта айтишника.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:20

  UA написав:Садиков нет
садики по 10тыс с рыла в месяц откроются быстро.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  UA написав:Садиков нет
садики по 10тыс с рыла в месяц откроются быстро.
10к це ще дуже недорого. На Соломі по 20к
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:26

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
  UA написав:Садиков нет
садики по 10тыс с рыла в месяц откроются быстро.
10к це ще дуже недорого. На Соломі по 20к

аудитория вряд ли 20к потянет. интересно за эти деньги детей на такси в рестораны привозят/отвозят? По начальной школе тоже проблем нет, у нас в крупных жк такое было (до войны, сейчас хз). Платно конечно. Была одна с бассейном.

а вот и Ирпенские цены максимум 14к + харчи
https://limpopo-club.kiev.ua/price/
Початкова школа 1-4 клас
з ПН по ПТ (8:00 - 19:00)
14000 грн/міс.+210 грн/день харчування
(9000 грн щорічний внесок)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 09 лис, 2024 12:34, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 12:29

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:
Wirująświatła написав:садики по 10тыс с рыла в месяц откроются быстро.
10к це ще дуже недорого. На Соломі по 20к

аудитория вряд ли 20к потянет. интересно за эти деньги детей на такси в рестораны привозят/отвозят? По начальной школе тоже проблем нет, у нас в крупных жк такое было (до войны, сейчас хз).
там локація в дупі, як на мене, через що там взагалі буде все дорого. Тому аудиторія не дуже матиме вибір.
Приватні початкові школи теж думаю будуть. Але ще дорожче. В Крюківщині початкова школа більше 20
Faceless
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