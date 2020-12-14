Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Давайте за об'єктивність. Я теж хочу щоб все рухнуло. Може б і купив щось. Ну нема цього. Мені ніхто з продавців не знижуює нічого: 128 куе, я пропоную 120. Ні і все. 55 куе 1к. Тьотка відповіла "гуляй" за що була послана у відповідь https://www.olx.ua/d/obyavlenie/prodazh ... Wv56u.html
Мало того, ця хамка ще й податки зверху рахує
Далі. Пропоную дві квартири одразу вартістю по 53 куе, забрати по 51 куе. Ні. Не віддають.
Далі. Варшавский 2. Військовий. Дві однокімнатні квартири: 53 і 53 тисячі. Пропоную за дві - 100 куе. Це при цьому, що Варшавский 2 - утопія без води. Ремонтів там не буде. https://ibb.co/Ks0hc1K
Де обвал? Ніхто нічого не знижує
Я б тебя тоже послал с такими предложениями. Цена за готовое на уровне себестоимости. Только с водой не понял. Если в кране нет воды, значит выпили ...
аудитория вряд ли 20к потянет. интересно за эти деньги детей на такси в рестораны привозят/отвозят? По начальной школе тоже проблем нет, у нас в крупных жк такое было (до войны, сейчас хз). Платно конечно. Была одна с бассейном.
а вот и Ирпенские цены максимум 14к + харчи https://limpopo-club.kiev.ua/price/ Початкова школа 1-4 клас з ПН по ПТ (8:00 - 19:00) 14000 грн/міс.+210 грн/день харчування (9000 грн щорічний внесок)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 09 лис, 2024 12:34, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła написав:садики по 10тыс с рыла в месяц откроются быстро.
10к це ще дуже недорого. На Соломі по 20к
аудитория вряд ли 20к потянет. интересно за эти деньги детей на такси в рестораны привозят/отвозят? По начальной школе тоже проблем нет, у нас в крупных жк такое было (до войны, сейчас хз).
там локація в дупі, як на мене, через що там взагалі буде все дорого. Тому аудиторія не дуже матиме вибір. Приватні початкові школи теж думаю будуть. Але ще дорожче. В Крюківщині початкова школа більше 20