Додано: Суб 09 лис, 2024 12:59

Faceless написав: Якщо вже так оцінювати, то Ірпінь з Бучею більша дупа за Венік.

Звісно, комусь і халявну маршрутку чекати півгодини норм. Кожному своє Якщо вже так оцінювати, то Ірпінь з Бучею більша дупа за Венік.Звісно, комусь і халявну маршрутку чекати півгодини норм. Кожному своє

А немешаево и Бородянка ещё большая дупа чем Ирпень. Была у меня знакомая переехавшая из какого то села в Бородянку, так радовалась так радовалась , что вырвалась из своей дупы. Ирпень для нее недостижимая мечта. Мы гуляли по паркам она не верила своим глазам что такое бывает. Всё относительно. Веник дупа только для очень хороших киевских районов Типа голосеевского или Оболони.вот эта яблоня растет в ирпенском парке, а для кого то Ирпень дупа потому что надо пиарить киевские новострои (я не про вас).