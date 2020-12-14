Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Faceless написав:там локація в дупі, як на мене, через що там взагалі буде все дорого.
в дупе относительно чего? В центр Киева идёт 4й трол. 6 машин на маршруте, за 30-40 минут можно доехать и детей с 12 лет можно отправлять на учёбу. Покупки ретровилль + лавина эпицентр (бесплатный автобус каждые 60 минут). Это если нет своего авто.
настоящая дупа ЛБ. Недавно был по делам, думаю мотнусь на метро вспомню молодость. Туда доехал, а там бац воздушная тревога. Для тех кто без авто ЛБ практически отрезан от цивилизованного мира. Хоть надувную лодку вози.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 09 лис, 2024 12:45, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:там локація в дупі, як на мене, через що там взагалі буде все дорого.
в дупе относительно чего? В центр Киева идёт 4й трол. 6 машин на маршруте, за 30-40 минут можно доехать и детей с 12 лет можно отправлять на учёбу. Покупки ретровилль + лавина эпицентр (бесплатный автобус каждые 60 минут). Это если нет своего авто.
настоящая дупа ЛБ. Недавно был по делам, думаю мотнусь на метро вспомню молодость. Туда доехал, а там бац воздушная тревога. Для тех кто без авто ЛБ практически отрезан от цивилизованного мира. Хоть надувную лодку вози.
Не в курсе - метро останавливают при возд.тревоге иои только мост Метро закрывают? У нас вроде на них внимания никто не обращает кроме МакДака
Faceless написав:там локація в дупі, як на мене, через що там взагалі буде все дорого.
в дупе относительно чего? В центр Киева идёт 4й трол. 6 машин на маршруте, за 30-40 минут можно доехать и детей с 12 лет можно отправлять на учёбу. Покупки ретровилль + лавина эпицентр (бесплатный автобус каждые 60 минут). Это если нет своего авто.
настоящая дупа ЛБ. Недавно был по делам, думаю мотнусь на метро вспомню молодость. Туда доехал, а там бац воздушная тревога. Для тех кто без авто ЛБ практически отрезан от цивилизованного мира. Хоть надувную лодку вози.
ЛБ великий. І інфраструктура в окремих районах ЛБ набагато краще, ніж на Веніку. Якщо вже так оцінювати, то Ірпінь з Бучею більша дупа за Венік. Звісно, комусь і халявну маршрутку чекати півгодини норм. Кожному своє
Faceless написав:там локація в дупі, як на мене, через що там взагалі буде все дорого.
в дупе относительно чего? В центр Киева идёт 4й трол. 6 машин на маршруте, за 30-40 минут можно доехать и детей с 12 лет можно отправлять на учёбу. Покупки ретровилль + лавина эпицентр (бесплатный автобус каждые 60 минут). Это если нет своего авто.
настоящая дупа ЛБ. Недавно был по делам, думаю мотнусь на метро вспомню молодость. Туда доехал, а там бац воздушная тревога. Для тех кто без авто ЛБ практически отрезан от цивилизованного мира. Хоть надувную лодку вози.
Не в курсе - метро останавливают при возд.тревоге иои только мост Метро закрывают? У нас вроде на них внимания никто не обращает кроме МакДака
Тільки наземні ділянки метро, а це два мости. І здається досі виганяють людей з громадського транспорту. Тільки міська електричка не зважає
Wirująświatła написав:аудитория вряд ли 20к потянет. интересно за эти деньги детей на такси в рестораны привозят/отвозят? По начальной школе тоже проблем нет, у нас в крупных жк такое было (до войны, сейчас хз). Платно конечно. Была одна с бассейном.
а вот и Ирпенские цены максимум 14к + харчи https://limpopo-club.kiev.ua/price/ Початкова школа 1-4 клас з ПН по ПТ (8:00 - 19:00) 14000 грн/міс.+210 грн/день харчування (9000 грн щорічний внесок)
Не дорого. До війни, навчання 12 років в приватній школі біля 80-100 куе тягнуло. Треба в Респекта проконсультуватись, він фанат ПОХа з відповідними наслідками у вигляді приватної освіти.
Faceless написав:Якщо вже так оцінювати, то Ірпінь з Бучею більша дупа за Венік. Звісно, комусь і халявну маршрутку чекати півгодини норм. Кожному своє
А немешаево и Бородянка ещё большая дупа чем Ирпень. Была у меня знакомая переехавшая из какого то села в Бородянку, так радовалась так радовалась , что вырвалась из своей дупы. Ирпень для нее недостижимая мечта. Мы гуляли по паркам она не верила своим глазам что такое бывает. Всё относительно. Веник дупа только для очень хороших киевских районов Типа голосеевского или Оболони.
вот эта яблоня растет в ирпенском парке, а для кого то Ирпень дупа потому что надо пиарить киевские новострои (я не про вас).
Faceless написав:Якщо вже так оцінювати, то Ірпінь з Бучею більша дупа за Венік. Звісно, комусь і халявну маршрутку чекати півгодини норм. Кожному своє
А немешаево и Бородянка ещё большая дупа чем Ирпень. Была у меня знакомая переехавшая из какого то села в Бородянку, так радовалась так радовалась , что вырвалась из своей дупы. Ирпень для нее недостижимая мечта. Мы гуляли по паркам она не верила своим глазам что такое бывает. Всё относительно. Веник дупа только для очень хороших киевских районов Типа голосеевского или Оболони.
вот эта яблоня растет в ирпенском парке, а для кого то Ирпень дупа потому что надо пиарить киевские новострои (я не про вас).