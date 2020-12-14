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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12073120741207512076>
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:32

  Investor_K написав:Це калина, а не яблуня

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:45

  Wirująświatła написав:
  Investor_K написав:Це калина, а не яблуня

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Це недоїдок від бомжа
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:04

Заміські будинки у передмісті Києва стрімко дешевшають

Протягом останніх півроку заміська нерухомість навколо Києва суттєво подешевшала. Навіть попри високий сезон навесні та влітку попит на приватні будинки, котежді і таунхауси суттєво впав.
https://delo.ua/realty/zamiski-budinki- ... ut-438139/

Як зазначив Крикніцький, найбільше постраждав сегмент елітних будинків, попит під час війни на них і так кульгав, а зараз впав найбільше. Тому дорогих об'єктів на ринку переважна більшість: усі хочуть продати, а покупців - катма.

"2024 рік показав неприємну динаміку, що великий капітал виїжджає з країни. Багатші українці виїжджають за кордон або ж виводять кошти, купують нерухомість вже за межами України. Бюджетний сегмент не може виїхати за кордон і тому основний інтерес змістився на дешеві будинки", - наголосив директор агентства.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:08

Investor_K

Це недоїдок від бомжа


Не вистачило на Київ - купив Ірпінь. Але ж це не зовсім «бомж». :oops:
Проте ваші оцінки чомусь знаходять підтримку :oops:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 09 лис, 2024 14:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:10

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Садиков нет
садики по 10тыс с рыла в месяц откроются быстро.

на Соф. Борщаге 16 первых классов. Мне даже интересно набор букв: А, Б, В, Г, ЙКЛМН

Это ж позор. Сколько паевых взносов украдено? где школы?

в 2014 мой паевой взнос за малоквартирный дом был 800 тысяч. знаете куда силь голова сказал отнести бабки? местной церкви московского патриархата
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:17

  Hotab написав:Investor_K

Це недоїдок від бомжа


Не вистачило на Київ - купив Ірпінь. Але ж це не зовсім «бомж». :oops:
Проте ваші оцінки чомусь знаходять підтримку :oops:

Знаходять підтримку. І це при тому, що я весь час імітую деменційного троєщинського дідуся )))
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:19

  Бетон написав:на Соф. Борщаге 16 первых классов.
был там один раз в районе софия резидентс. Думаю Китай отдыхает с такой плотностью населения. ПОХ точно отдыхает.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:22

  Hotab написав:Investor_K

Це недоїдок від бомжа


Не вистачило на Київ - купив Ірпінь. Але ж це не зовсім «бомж». :oops:
Проте ваші оцінки чомусь

яке ты дурнэ. у меня в Ирпене 6 объектов недвижимости. Точно не хватало на Киев или может ты наконец перестанешь завидовать?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:23

  Investor_K написав:
  Frant написав:
  jump написав:Протягом останніх півроку заміська нерухомість навколо Києва суттєво подешевшала. Навіть попри високий сезон навесні та влітку попит на приватні будинки, котежді і таунхауси суттєво впав.
https://delo.ua/realty/zamiski-budinki- ... ut-438139/

Як зазначив Крикніцький, найбільше постраждав сегмент елітних будинків, попит під час війни на них і так кульгав, а зараз впав найбільше. Тому дорогих об'єктів на ринку переважна більшість: усі хочуть продати, а покупців - катма.

"2024 рік показав неприємну динаміку, що великий капітал виїжджає з країни. Багатші українці виїжджають за кордон або ж виводять кошти, купують нерухомість вже за межами України. Бюджетний сегмент не може виїхати за кордон і тому основний інтерес змістився на дешеві будинки", - наголосив директор агентства.

Я вже півроку пишу, що їлітній нерухомості - кірдик.
Дерибанщики хочуть продати її, а нікому.
Нова влада забере безплатно. :| :mrgreen:

Нові шарікови?

Під триколорною ганчіркою.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 14:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А куди подівся вітальян?
Investor_K
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