Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Як зазначив Крикніцький, найбільше постраждав сегмент елітних будинків, попит під час війни на них і так кульгав, а зараз впав найбільше. Тому дорогих об'єктів на ринку переважна більшість: усі хочуть продати, а покупців - катма.
"2024 рік показав неприємну динаміку, що великий капітал виїжджає з країни. Багатші українці виїжджають за кордон або ж виводять кошти, купують нерухомість вже за межами України. Бюджетний сегмент не може виїхати за кордон і тому основний інтерес змістився на дешеві будинки", - наголосив директор агентства.
Як зазначив Крикніцький, найбільше постраждав сегмент елітних будинків, попит під час війни на них і так кульгав, а зараз впав найбільше. Тому дорогих об'єктів на ринку переважна більшість: усі хочуть продати, а покупців - катма.
"2024 рік показав неприємну динаміку, що великий капітал виїжджає з країни. Багатші українці виїжджають за кордон або ж виводять кошти, купують нерухомість вже за межами України. Бюджетний сегмент не може виїхати за кордон і тому основний інтерес змістився на дешеві будинки", - наголосив директор агентства.
Я вже півроку пишу, що їлітній нерухомості - кірдик. Дерибанщики хочуть продати її, а нікому. Нова влада забере безплатно.